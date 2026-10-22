Bern - Der Verwaltungsrat hat Kathrin Wehrli zur neuen CEO von Valiant ernannt. Die 46-jährige Zürcherin leitet aktuell den Bereich Firmen und Institutionelle Kunden und ist Mitglied der Geschäftsleitung von Valiant. Kathrin Wehrli wird Ewald Burgener nach der Generalversammlung am 20. Mai 2027 als CEO ablösen. An der Generalversammlung 2027 vom 19. Mai stellt sich Ewald Burgener zur Wahl als Mitglied des Verwaltungsrats. Die Nachfolgeregelung von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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