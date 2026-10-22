Vaisala, ein weltweit führender Anbieter von Messinstrumenten und Messinformationen, stellt die Viewlinc Cloud Suite vor. Dabei handelt es sich um eine cloudbasierte Umgebungsüberwachungslösung, die Organisationen dabei unterstützt, von Anfang an eine professionelle Überwachung aufzubauen und diese auf derselben Plattform weiterzuentwickeln, wenn sich ihre Anforderungen verändern.Die Markteinführung wird durch Vaisala Care für Viewlinc ergänzt - ein Produktlebenszyklus-Serviceangebot, das in ausgewählten Märkten verfügbar ist.

Innovationen im Bereich der Biowissenschaft beginnen oft lange bevor Organisationen groß angelegte oder regulierte Betriebsabläufe einrichten. Neue Therapien, Diagnostika und Technologien können in einem einzelnen Labor oder einer Forschungsumgebung ihren Anfang nehmen, aber die Erwartungen an Umgebungssteuerung, Datenintegrität und Betriebszuverlässigkeit sind bereits hoch. Mit fortschreitender Forschung und wachsendem Geschäftsbetrieb müssen Organisationen steigende Anforderungen an Dokumentation, Auditbereitschaft und Konformität bewältigen.

Professionelle Überwachung von Anfang an

Die Vaisala Viewlinc Cloud Suite wurde entwickelt, um Organisationen dabei zu unterstützen, ihre Umgebungsüberwachung auf eine professionelle Grundlage zu stellen.

Organisationen können sich auf ihre Betriebsabläufe konzentrieren, anstatt die Überwachungsinfrastruktur zu warten, und behalten dabei jederzeit den Einblick in kritische Bedingungen. Der cloudbasierte Dienst macht einen lokalen Anwendungsserver überflüssig und reduziert den damit verbundenen IT-Aufwand.



Das Angebot umfasst:

Die Viewlinc CS Professional Edition für industrielle und gewerbliche Umgebungen, einschließlich Umgebungsüberwachung in Gesundheitseinrichtungen, Logistik, Museen, Archiven und Forschungseinrichtungen sowie Anwendungen zur Zustandsüberwachung für Energieinfrastruktur.

für industrielle und gewerbliche Umgebungen, einschließlich Umgebungsüberwachung in Gesundheitseinrichtungen, Logistik, Museen, Archiven und Forschungseinrichtungen sowie Anwendungen zur Zustandsüberwachung für Energieinfrastruktur. Die Viewlinc CS GxP Edition für regulierte biowissenschaftliche Umgebungen, einschließlich Pharmaindustrie, Gesundheitswesen und Medizinprodukteherstellung.

Mit der GxP Edition werden Funktionen zur GxP-Konformität angeboten, einschließlich kontinuierlicher Validierung und GxP-Dokumentation, während die Professional Edition Anwendungen unterstützt, die eine zuverlässige Überwachung erfordern, ohne die gleichen Konformitäts- und Validierungsanforderungen.

Organisationen können die Edition wählen, die am besten zu ihren betrieblichen, überwachungsbezogenen und regulatorischen Anforderungen passt - einschließlich der Frage, ob ihre Anwendung in einer GxP-regulierten Umgebung betrieben wird.

Von Labors zu regulierten Betriebsabläufen

Innovationen im Bereich der Biowissenschaft basieren auf vertrauenswürdigen Daten und kontrollierten Umgebungen. Zuverlässige Überwachung ist daher während des gesamten Innovationsprozesses entscheidend.

"Die nächste bahnbrechende Therapie, diagnostische Methode oder biotechnologische Innovation kann in einem einzelnen Labor ihren Anfang nehmen. Forschung, die heute in Labors, Start-ups und biowissenschaftlichen Innovationszentren stattfindet, kann letztendlich zu Durchbrüchen führen, die das Gesundheitswesen verändern und sogar Leben retten", sagt Jarno Mitjonen, Manager, Software Products, Industrial Measurements, Vaisala.

"Diese Innovationen beruhen auf vertrauenswürdigen Daten, kontrollierten Bedingungen und dem Vertrauen in die Umgebungen, in denen diese Arbeit stattfindet.Ein einziger unerkannter Geräteausfall kann jahrelange Forschung gefährden, die Markteinführung eines Produkts verzögern oder wertvolle Materialien beeinträchtigen. Organisationen benötigen Überwachung, die kritische Anlagen und Bedingungen von Anfang an schützt und je nach Weiterentwicklung der Betriebsabläufe weiterhin unterstützt."

Sicherheit über die Software hinaus

Die Viewlinc Cloud Suite kombiniert bewährte Vaisala Messtechnologie mit einer modernen cloudbasierten Benutzeroberfläche. Sie umfasst Messinstrumente, Überwachungsdaten und Software in einer einzigen Überwachungslösung.

Neben der Viewlinc Cloud Suite führt Vaisala das neue Produktlebenszyklus-Serviceangebot Vaisala Care für Viewlinc ein. Dieses ist darauf ausgelegt, Kunden während der gesamten Nutzungsdauer des Überwachungssystems zu unterstützen.



Das Angebot umfasst zwei Servicestufen:

Vaisala Care , ein strukturiertes Paket grundlegender Produktlebenszyklus-Services

, ein strukturiertes Paket grundlegender Produktlebenszyklus-Services Vaisala Care+, ein Premiumangebot mit angepasster Produktlebenszyklus-Unterstützung

Zu den Services gehören fachkundige Unterstützung, Fernschulungen, geplante Überprüfungen des Systemzustands und Garantieverlängerung.

Das Angebot stärkt die Benutzerkompetenz, verbessert die Auditbereitschaft und bewahrt langfristig die Sicherheit der Überwachungssysteme der Kunden.

Vaisala Care für Viewlinc wird bis Ende 2026 zunächst in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und Afrika verfügbar sein.

Wichtige Fakten

Viewlinc Cloud Suite

Cloudbasierte Umgebungsüberwachung

Professional Edition und GxP Edition

Echtzeitüberwachung, Alarmierung, Berichterstellung und Audit Trail

Skalierbar von kleinen Installationen bis zu mehreren Standorten

Sicherer Zugriff von Desktop- und Mobilgeräten aus

Ab dem vierten Quartal 2026 weltweit, mit Ausnahme von China, erhältlich.

Vaisala Care für Viewlinc

Produktlebenszyklus-Services für die Viewlinc Cloud Suite

Support, Schulungen, Überprüfungen des Systemzustands und Garantiedeckung

Verfügbar als Vaisala Care und Vaisala Care+

Im vierten Quartal 2026 zunächst in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und Afrika verfügbar

Weitere Presseinformationen

Miia Lahti

Communications Partner, Industrial Measurements, Vaisala

comms@vaisala.com

Vaisala ist ein global führender Anbieter von Messgeräten und Messinformationen für Klimaschutzmaßnahmen. Wir statten unsere Kunden mit Geräten und Daten aus, um die Ressourceneffizienz zu verbessern, die Energiewende voranzutreiben und für die Sicherheit und das Wohlergehen von Menschen und Gesellschaften weltweit zu sorgen. Mit über neunzig Jahren Innovation und Know-how beschäftigen wir ein Team von nahezu 2500 Fachkräften, die sich dafür einsetzen, alle Maßnahmen zum Schutz des Planeten zu ergreifen. Vaisala Aktien der Serie A sind an der Nasdaq Börse in Helsinki notiert.

www.vaisala.com





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