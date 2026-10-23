Digitales Gold, KI-Kupfer...: Mogotes plant Bohroffensive, Axo erhält Umweltgenehmigung, Hannan erweitert Gold-Brekzie!

Anzeige / Werbung

Laut World Gold Council könnte die latente Nachfrage nach digitalem Gold bis zu 700 Milliarden US-Dollar erreichen, KI treibt den Kupferbedarf. Mogotes, Axo und Hannan melden dazu neue Fortschritte.

ANZEIGE/WERBUNG - Entgeltliche Marketingmitteilung zu Mogotes Metals Inc., Axo Metals Corp. und Hannan Metals Ltd. Bezahlte Werbung für Mogotes Metals Inc., Axo Metals Corp. und Hannan Metals Ltd.: Die Emittenten unterhalten entgeltliche Investor-Relations-Verträge mit der SRC swiss resource capital AG, die als Auftraggeberin die JS Research GmbH beauftragt und vergütet · Erstellerin, Herausgeberin und Verbreiterin: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte · Erstveröffentlichung: 23. Oktober 2026, 5:30 Uhr Europe/Berlin

Digitales Gold und KI-Kupfer verschieben die Nachfrage!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

so alt die Rolle von Gold als Wertspeicher ist, so wandlungsfähig sind die Wege, auf denen Anleger es kaufen und halten. Nach Angaben des World Gold Council und der Boston Consulting Group umfasst der Markt für digitales Gold - tokenisiertes Gold und digital verwahrtes Gold in Plattformkonten - derzeit rund 45 bis 55 Milliarden US-Dollar. Das entspricht laut der am 19. Oktober 2026 veröffentlichten Studie "Digital Gold: Unlocking a $700-Billion Opportunity" nur etwa 0,4% des physischen Investmentgoldmarktes von rund 13 Billionen US-Dollar.

Die Dynamik nimmt jedoch zu: Der Wert tokenisierter Goldprodukte hat sich seit Ende 2024 von rund 1,2 auf rund 6 Milliarden US-Dollar verfünffacht. Im ersten Quartal 2026 übertraf das kumulierte Spot-Handelsvolumen goldgedeckter Token 90 Milliarden US-Dollar und damit das Volumen des gesamten Jahres 2025.1,2

Im Basisszenario erwarten die Studienautoren bis 2031 ein jährliches Wachstum von rund 27%auf 160 bis 170 Milliarden US-Dollar. Die vielzitierten 700 Milliarden US-Dollar beschreiben dagegen die latente Nachfrage, die frei würde, wenn alle heutigen Zugangshürden sofort entfielen.

Digitales Gold: Marktgröße, Szenarien bis 2031 und latente Nachfrage | Eigene Darstellung, Daten: World Gold Council/BCG

Das ist ausdrücklich keine kurzfristige Prognose, zeigt aber, wie groß der noch ungenutzte Spielraum ist. Grundlage sind unter anderem eine Umfrage unter mehr als 12.000 Privatanlegern in zwölf Ländern sowie ein Marktmodell.1,2,3

Kupfer: Rechenzentren und Tech-Konzerne rücken an die Quelle!

Auch beim Kupfer verändert die Digitalisierung die Nachfrage. S&P Global erwartet, dass der Kupferbedarf von Rechenzentren von rund 1,1 Millionen Tonnen im Jahr 2025 auf rund 2,5 Millionen Tonnen im Jahr 2040 steigt, bei einer Prognosespanne von 1,7 bis 2,7 Millionen Tonnen. Insgesamt soll die weltweite Kupfernachfrage laut derselben Studie von 28 auf 42 Millionen Tonnen zulegen, ohne deutliche Angebotsausweitung droht bis 2040 eine Lücke von rund 10 Millionen Tonnen.4,5

Kupferbedarf von Rechenzentren 2025 und 2040 | Eigene Darstellung, Daten: S&P Global

Wie ernst Technologiekonzerne das Thema nehmen, zeigen Aussagen von Anglo-American-Chef Duncan Wanblad. Auf dem FT Mining Summit berichtete er von ernsthaftem Interesse von Technologieunternehmen an Kapitalbeteiligungen an Bergbaugesellschaften und an direkten Lieferbeziehungen. Abgeschlossen sei ein solcher Beteiligungsdeal nach seinen Worten bislang nicht.6

Für Anleger entsteht daraus ein Umfeld, in dem aussichtsreiche Gold- und Kupferprojekte leichter Aufmerksamkeit, Partner und Kapital finden können. Genau hier setzen Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6), Axo Metals (WKN: A42784) und Hannan Metals (WKN: A2DJ8Y) an: Mogotes mit einer Kupfer-Gold-Pipeline auf drei Kontinenten und Rio Tinto als Aktionär, Axo mit einem früher produzierenden Goldprojekt in Mexiko und Hannan mit frühen Gold-Kupfer-Funden in Peru und Schweden. 6,7,8,9

Mogotes Metals: Rio Tinto an Bord, Bohrmeter sollen sich mehr als verdreifachen!

Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6) exploriert sein Flaggschiffprojekt "Filo Sur' im "Vicuña'-Distrikt an der Grenze zwischen Argentinien und Chile, unmittelbar südlich der von BHP und Lundin Mining entwickelten Lagerstätte "Filo del Sol'. Rio Tinto hat sich im August 2026 mit rund 15 Millionen US Dollar an Mogotes beteiligt und hält damit anfänglich rund 5%. Hinzu kommen eine strategisch-technische Allianz mit gemeinsamem Technikkomitee sowie für "Filo Sur' eine 15-monatige Exklusivität und ein Recht von Rio Tinto, Angebote Dritter auszugleichen.7,10,11

Für die Saison 2026/2027 plant Mogotes auf "Filo Sur' bis zu 20.000 Bohrmeter - mehr als das Dreifache der 6.208 Meter der Vorsaison. Der Neustart ist ab November 2026 vorgesehen, abhängig von Wetter und Zugang. Im Fokus stehen die Erweiterung der beiden Entdeckungen "Albor' und "Cruz del Sur' sowie Erkundungsbohrungen entlang der rund zehn Kilometer langen "Macho-Muerto'-Verwerfungszone, die größtenteils noch nicht bebohrt ist.12,13

Quelle: Mogotes Metals Inc.

Bohrung FS_DDH_016 durchteufte bei "Albor' 180 Meter mit 0,98% Kupferäquivalent (CuÄq) ab 108 Metern, darunter 58 Meter mit 1,77% CuÄq - laut Unternehmen der bislang hochgradigste Abschnitt auf "Filo Sur'. Der Gesamtabschnitt enthält 0,51% Kupfer, 0,37 g/t Gold, 2,8 g/t Silber und 119 ppm Molybdän, der Teilabschnitt 0,90% Kupfer, 0,70 g/t Gold, 3,6 g/t Silber und 228 ppm Molybdän.11,12

Quelle: Mogotes Metals Inc.

Bei "Cruz del Sur' lieferte Bohrung FS_DDH_006 0,46% CuÄq über 308 Meter sowie 0,45% CuÄq über weitere 334 Meter. Damit hat Mogotes laut Unternehmen ein großes Gold-Kupfer-Porphyrsystem mit insgesamt mehr als 640 Meter mineralisierter Abschnitte angetroffen, das in alle Richtungen offen ist. Der Wert stammt hier überwiegend aus Gold: Der erste Abschnitt enthält 0,35 g/t Gold und 0,07% Kupfer, der zweite 0,32 g/t Gold und 0,10% Kupfer.12

Quelle: Mogotes Metals Inc.

Zusätzlich erweiterte Mogotes das Porphyrziel "Cuenca' durch neue Schlitzproben an Straßenanschnitten auf rund 1,3 × 0,5 Kilometer und definierte bei "Luz del Sol' ein neues Bohrziel unter einer IP-Anomalie. Die Kupferäquivalente dienen der Veranschaulichung: Sie beruhen auf Preisen von 4,69 US-Dollar je Pfund Kupfer, 3.321 US-Dollar je Unze Gold, 38,30 US-Dollar je Unze Silber und 22,59 US-Dollar je Pfund Molybdän sowie auf einer angenommenen Ausbringung von 80%, metallurgische Tests liegen noch nicht vor.11,12

"Beskauga' und "Copper Cliff' erweitern die Pipeline!

In Kasachstan treibt Mogotes das Kupfer-Gold-Silber-Projekt "Beskauga' mit bis zu 50.000 Bohrmetern voran. Erste Analyseergebnisse werden für das vierte Quartal 2026 erwartet.Mogotes hält eine Option auf den Erwerb von 100% des Projekts, die weitere Zahlungen bis Februar 2029 voraussetzt. Innerhalb von zwölf Monaten strebt das Unternehmen eine "PEA' an, also eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung; eine Vormachbarkeitsstudie soll folgen.13,14

Für "Beskauga' existiert eine historische Schätzung aus einem für Arras Minerals erstellten technischen Bericht mit Stichtag 20. Februar 2022: 111,2 Millionen Tonnen mit 0,30% Kupfer, 0,49 g/t Gold und 1,34 g/t Silber in der Kategorie "angezeigt' sowie 92,6 Millionen Tonnen mit 0,24% Kupfer, 0,50 g/t Gold und 1,14 g/t Silber in der Kategorie "abgeleitet', ermittelt innerhalb einer konzeptionellen Grube bei einer Bruttometallwert-Grenze von 20 US-Dollar je Tonne. Ein Qualified Person von Mogotes hat diese Schätzung noch nicht ausreichend geprüft, um sie als aktuelle Ressource einzustufen. Das Unternehmen behandelt sie ausdrücklich nicht als aktuelle Mineralressource. Dafür wären insbesondere eine Prüfung der Daten und eine neue Schätzung erforderlich.14

In Montana kann sich Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6) am Projekt "Copper Cliff' der Rio-Tinto-Tochter Kennecott Exploration beteiligen. Durch Explorationsausgaben von 16 Millionen US-Dollar innerhalb von drei Jahren kann Mogotes 51% erwerben, durch weitere 40 Millionen US-Dollar bis zu 60%; Kennecott behält Rückerwerbsrechte. Geplant sind 8.000 bis 9.000 Bohrmeter. Die Arbeiten könnten frühestens im November 2026 beginnen, die Genehmigungen stehen noch aus.13,15

Quelle: Mogotes Metals Inc.

Axo Metals: Umweltgenehmigung erteilt, Bohrungen vergrößern "San Antonio'!

Axo Metals (WKN: A42784) entwickelt das früher per Haufenlaugung betriebene Goldprojekt "San Antonio' im mexikanischen Bundesstaat Sonora, rund 140 Kilometer südöstlich von Hermosillo. Das Unternehmen hat das Projekt von Osisko Development (heute Osisko Gold Group) übernommen. Vor Ort bestehen bereits Laugungsflächen, Brechanlagen, eine "CIC'-Anlage ("Carbon-in-Column'), ein Camp, Netzstrom und Wasserrechte.8,16,17

Ende Juli 2026 genehmigte die mexikanische Umweltbehörde SEMARNAT die Umweltverträglichkeitserklärung ("MIA') für "San Antonio'. Sie umfasst laut Unternehmen die gesamte bestehende Infrastruktur und die aktuellen Ressourcen aller Lagerstätten. Für den Abbau in "Sapuchi', "Golfo de Oro' und "California' fehlt noch die Genehmigung zur Änderung der Bodennutzung ("CUS'), die Axo vor Jahresende erwartet. Eine "PEA', Vor- oder Machbarkeitsstudie liegt bislang nicht vor, eine studienbasierte Produktionsentscheidung ist damit noch nicht getroffen.16,18

Quelle: Axo Metals Corp.

Laut Mineralressourcenschätzung mit Stichtag 22. Juni 2022, die der technische Bericht für Axo vom 1. November 2025 als weiterhin aktuell ausweist, umfasst "San Antonio' 576.000 Unzen Gold in der Kategorie "angezeigt' (14,9 Millionen Tonnen mit 1,20 g/t) sowie 544.000 Unzen Gold in der Kategorie "abgeleitet' (16,6 Millionen Tonnen mit 1,02 g/t). Grundlage ist ein Goldpreis von 1.750 US-Dollar je Unze. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven, ihre Wirtschaftlichkeit ist nicht nachgewiesen.16

Auszug für die Lagerstätten Sapuchi, Golfo de Oro und California; die Gesamtressource enthält zusätzlich High Life und Calvario | Quelle: Axo Metals Corp.

Parallel bohrt Axo Metals (WKN: A42784) mit drei Geräten. Aus Ergebnissen von 29 Bohrungen über rund 5.000 Meter meldete das Unternehmen 18 Meter mit 8,15 g/t Gold in oxidischem Erz bei "Sapuchi' sowie 46,5 Meter mit 1,43 g/t Gold ab der Oberfläche im Bereich "Luz del Cobre', rund 750 Meter östlich der Ressource von "Sapuchi'.17 Am 20. Oktober 2026 folgten dort 48 Meter mit 1,18 g/t Gold ab der Oberfläche und 15 Meter mit 3,94 g/t Gold. Axo prüft "Luz del Cobre' nun als möglichen frühen Abbaubereich; alle Angaben sind Bohrlängen.19

Quelle: Axo Metals Corp.

Daneben hält Axo das Kupferprojekt "La Huerta' im Bundesstaat Jalisco. Dort hat das Unternehmen die Option auf die Konzession "La Gallina' beendet, behält aber die Konzession "Juanes' mit dem Großteil der bisherigen Bohrmeter. Der operative Schwerpunkt liegt damit klar auf "San Antonio'.19

Hannan Metals: Gold-Brekzie in Peru wächst, Schweden liefert Bohrtreffer!

Hannan Metals (WKN: A2DJ8Y) verfolgt zwei Schwerpunkte: das Gold-Kupfer-Silber-Prospekt"Previsto' im zu 100% unternehmenseigenen "Amanecer'-Projekt in Peru sowie die schwedischen Goldprojekte "Stavaträsk', "Skellefteå North' und "Ädelfors'. An diesen kann Hannan über eine Option bis zu 100% erwerben.

Am 1. Oktober 2026 meldete Hannan, dass alle 325 neuen Schlitzproben über insgesamt 580,5 Meter Gold-, Silber- oder Kupfermineralisierung oberhalb des Hintergrundniveaus zeigen - damit sind sämtliche 648 Schlitzproben auf "Previsto' mineralisiert. Die kartierte Brekzie wuchs um 105 auf 410 Meter Streichlänge und ist in alle Richtungen offen.

Höchster Wert der Kampagne war die Panel-Probe 17796 mit 32,8 g/t Gold und 130 g/t Silber, der zweithöchste Goldgehalt aus Gesteinsproben auf "Previsto'. Die Schlitzproben lieferten unter anderem 19,8 Meter mit 0,6 g/t Gold und 6 g/t Silber, darunter 2,0 Meter mit 3,1 g/t Gold. Bislang wurde nur an der Oberfläche beprobt, Bohrungen stehen noch aus.9,20,21

Gesteinsprobe 17796 mit 32,8 g/t Gold und 130 g/t Silber | Quelle: Hannan Metals Ltd.

Geologisch deutet Hannan Metals (WKN: A2DJ8Y) "Previsto' als alkalisches Porphyr-Epithermal-System, nach Unternehmensangaben das erste seiner Art in Peru. Der Vergleich mit der Lagerstättenklasse von "Cripple Creek' in Colorado dient der geologischen Einordnung und ist kein Beleg für ein vergleichbares Potenzial.

Für das erste Bohrprogramm mit 18 Bohrplattformen und 7.650 Metern hat Hannan die Umweltdeklaration (DIA) eingereicht. Die endgültigen Genehmigungen werden im ersten Quartal 2027 erwartet. Das kürzlich veröffentlichte Dekret Nr. 014-2026-EM soll die Verfahren nach Unternehmensangaben beschleunigen. 9,20,22

"Stavaträsk': Gold in allen sieben Bohrlöchern!

In Schweden traf Hannan beim ersten Bohrprogramm auf "Stavaträsk' in allen sieben Bohrlöchern auf Goldmineralisierung. Das Programm umfasste 1.040 Meter über 650 Meter Streichlänge. Hervorzuheben sind 4,6 Meter mit 7,2 g/t Gold in Bohrloch ST2606, darunter 1,9 Meter mit 15,7 g/t, sowie 1,1 Meter mit 15,6 g/t in ST2605, darunter 0,6 Meter mit 27,8 g/t. Die wahren Mächtigkeiten sind noch nicht bekannt.21

Eine im September 2026 abgeschlossene "IP'-Messung zeigte eine rund 1.300 × 180 Meter große Aufladbarkeitsanomalie. Seit dem 13. Oktober 2026 läuft ein zweites Programm mit rund 1.000 Metern in etwa vier Bohrungen. Ergebnisse werden sechs bis acht Wochen nach Abschluss der Bohrungen erwartet.21

Quelle: Hannan Metals Ltd.

"Stavaträsk' liegt rund 20 Kilometer nördlich der historischen "Boliden'-Mine. Für die schwedischen Projekte liegt keine Ressourcenschätzung nach NI 43-101 vor.21

Fazit:

Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6) verbindet zwei neue Entdeckungen auf "Filo Sur', Rio Tinto alsstrategischen Aktionär und ein Bohrprogramm von bis zu 20.000 Meter. "Beskauga' und "Copper Cliff' ergänzen die Pipeline. Entscheidend ist, ob die Bohrungen Größe und Gehalte der Systeme bestätigen, denn die Schätzung für "Beskauga' ist bislang historisch.7,12,13,14

Axo Metals (WKN: A42784) verfügt mit "San Antonio' über 576.000 Unzen Gold "angezeigte' und 544.000 Unzen "abgeleitete' Ressourcen, bestehende Infrastruktur und eine erteilte Umweltgenehmigung. Die Bohrungen bei "Luz del Cobre' zeigen oxidisches Gold ab der Oberfläche. Offen sind die "CUS'-Genehmigung und eine Wirtschaftlichkeitsstudie.16,18,19

Hannan Metals (WKN: A2DJ8Y) baut auf "Previsto' eine durchgängig mineralisierte Brekzie aus und hat in Schweden in allen ersten Bohrlöchern Gold getroffen. Für die Bewertung des Potenzials sind die ersten Bohrungen in Peru und weitere Ergebnisse aus Schweden notwendig.9,21

Die nächsten Meilensteine sind der Bohrstart auf "Filo Sur' ab November 2026, erste Analysen aus "Beskauga' noch dieses Jahr, die erwartete "CUS'-Genehmigung für "San Antonio' bis Jahresende, die Ergebnisse des zweiten "Stavaträsk'-Programms sowie die erwarteten Bohrgenehmigungen für "Previsto' im ersten Quartal 2027. Es bleibt also spannend.13,18,20,21

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen und redaktionelle Grundlage

1. World Gold Council: Unlocking digital gold's US$700bn opportunity, 19. Oktober 2026. Pressemitteilung zur Studie "Digital Gold: Unlocking a $700-Billion Opportunity" von World Gold Council und Boston Consulting Group.

2. World Gold Council/Boston Consulting Group: The digital gold market today: a niche at an inflection point, 19. Oktober 2026. Kapitel der Studie; Marktgröße, Anteil am Investmentgoldmarkt, Entwicklung tokenisierten Goldes und Umfragebasis.

3. MINING.COM: Digital gold could triple by 2031, WGC estimates, 19. Oktober 2026. Ergänzend für die Zahl der befragten Länder.

4. S&P Global: Copper in the Age of AI: Challenges of Electrification, 8. Januar 2026.

5. DatacenterDynamics: AI's appetite for copper poses a systemic risk to data center buildout, 9. Januar 2026. Ergänzend für die Werte 2025 und 2040 sowie die Prognosespanne aus der S&P-Global-Studie.

6. Miningmx: Tech firms in conversations about metals supply, says Anglo's Wanblad, 15. Oktober 2026. Bericht über Aussagen von Duncan Wanblad auf dem FT Mining Summit.

7. Mogotes Metals Inc.: Mogotes Metals Announces US$15 Million Strategic Investment by Rio Tinto and Proposed Formation of Strategic & Technical Alliance, 13. Juli 2026.

8. Axo Copper Corp.: Axo Copper Announces Acquisition of Past Producing San Antonio Gold Project from Osisko Development, 24. November 2025. Axo Copper Corp. firmiert seit 1. Mai 2026 als Axo Metals Corp.

9. Hannan Metals Ltd.: Hannan Extends Previsto Gold Breccia to 410 Metres, Open in All Directions, 1. Oktober 2026.

10. Crux Investor: Mogotes Metals Closes US$15 Million Investment by Rio Tinto, Forms Strategic & Technical Alliance, 28. August 2026. Ergänzend für den Abschluss der Transaktion laut Unternehmensmeldung vom 27. August 2026.

11. Mogotes Metals Inc.: Mogotes Metals Drills 180 m at 0.98% Copper Equivalent Expanding the Albor Copper-Gold-Silver-Molybdenum Discovery at Filo Sur, Vicuña District, 9. Juli 2026. Einschließlich Formel und Annahmen der Kupferäquivalente.

12. Mogotes Metals Inc.: Mogotes Closes Season at Filo Sur with New Porphyry Targets at Luz del Sol and Cuenca; Plans 20,000 m of Drilling for 2026-2027, 4. September 2026.

13. Mogotes Metals Inc.: Mogotes Update on Exploration Plans in 2026-2027, 22. September 2026.

14. Mogotes Metals Inc.: Mogotes Metals Secures Option to Acquire Advanced Beskauga Copper-Gold-Silver Project, 27. Februar 2026. Optionsbedingungen und historische Schätzung mit Stichtag 20. Februar 2022.

15. Mogotes Metals Inc.: Mogotes Signs Option with Rio Tinto Over Gold Copper Porphyry Project in USA, 15. April 2026.

16. Axo Copper Corp./Micon International Limited: NI 43-101 Technical Report for the San Antonio Project, State of Sonora, Mexico, 1. November 2025. Stichtag der Mineralressourcenschätzung 22. Juni 2022.

17. Axo Metals Corp.: Axo Metals Drilling Intercepts 18.0 Metres of 8.15 g/t Au at San Antonio Project; First Step-Out Drilling Reports Strong Grades Directly from Surface 750 Metres Beyond Resource, 14. September 2026. Wiedergabe der Unternehmensmeldung.

18. Axo Metals Corp.: Axo Metals secures major environmental permit approval; Clears path for production at the San Antonio gold project, 27. Juli 2026. Über PresseBox verbreitete Fassung der Unternehmensmeldung.

19. Axo Metals Corp.: Axo Metals Drilling Intercepts 48.0 Metres of 1.18 g/t Au From Surface at Recently Discovered Luz del Cobre Target; Additional Results Include 3.94 g/t Au Over 15.0 Metres, 20. Oktober 2026. Einschließlich Beendigung der Option auf die Konzession La Gallina.

20. Hannan Metals Ltd.: Hannan Submits DIA to Drill Peru's First Alkaline Epithermal Gold-Copper Discovery at Previsto, 14. Juli 2026.

21. Hannan Metals Ltd.: Hannan Restarts Drilling at Stavaträsk Gold Project, Sweden: 1,000 m Program to Follow Up IP Chargeability Targets and High-Grade Gold from Maiden Drilling, 13. Oktober 2026.

22. Hannan Metals Ltd.: Hannan Expands Mineralized Breccia Footprint at Previsto to 305 metres, 22. Juli 2026. Darin Hinweis auf das Dekret Nr. 014-2026-EM.

Grafik- und Bildnachweise

Abbildungen 1 und 2: Eigene Darstellung der JS Research GmbH, bei der Erstellung KI-gestützt. Daten: World Gold Council/Boston Consulting Group, 19. Oktober 2026 (Abbildung 1), und S&P Global, 8. Januar 2026 (Abbildung 2).

Abbildungen 3 bis 7: Mogotes Metals Inc. (Logo, Unternehmensgrafiken und Unternehmenspräsentation 2026). Abbildung 7 enthält Angaben zum Planungsstand 2026/2027.

Abbildungen 8 bis 11: Axo Metals Corp. (Logo, Unternehmenspräsentation 2026). Abbildung 10 zeigt einen Auszug für drei der fünf Lagerstätten auf Basis des technischen Berichts.

Abbildungen 12 bis 14: Hannan Metals Ltd. (Logo, Probenfoto, regionale Geologiekarte mit den in der Grafik genannten Drittquellen).

Methodik und Prüfungstiefe

Redaktionsstand: 21. Oktober 2026. Geprüft wurden sämtliche Zahlen, Daten, Projektstände, Optionsbedingungen, Genehmigungsstände, Ressourcenangaben und Bohrergebnisse des Beitrags sowie die WKN der drei Emittenten anhand von Unternehmensmeldungen, des technischen Berichts zu San Antonio, der Studie von World Gold Council und Boston Consulting Group sowie der Studie von S&P Global; Fachmedien wurden ergänzend für die Zahl der befragten Länder, die Prognosewerte zum Kupferbedarf von Rechenzentren, den Abschluss der Rio-Tinto-Beteiligung und die Aussagen von Duncan Wanblad herangezogen. Einreichungen auf SEDAR+ wurden nicht gesondert eingesehen. Prozentangaben, Summen und Verhältnisse wurden nachgerechnet. Es wurden keine eigenen Ressourcen- oder Reservenschätzungen, metallurgischen Prüfungen oder Kursmodelle erstellt. Technische Angaben wurden nicht durch eine von JS Research beauftragte Qualified Person unabhängig verifiziert. Eine laufende Aktualisierung nach Veröffentlichung ist nicht vorgesehen; gesetzliche Berichtigungs- und Informationspflichten bleiben unberührt.

Disclaimer und Pflichtangaben

Anzeige und Charakter des Beitrags

Dieser Beitrag ist eine entgeltliche Werbung beziehungsweise Marketingmitteilung zu Mogotes Metals Inc., Axo Metals Corp. und Hannan Metals Ltd. Er wird für die Emittenten verbreitet. Er ist keine unabhängige Finanzanalyse, keine Anlageberatung und keine auf persönliche Verhältnisse zugeschnittene Anlageempfehlung. Er stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Eine Anlageentscheidung darf nicht allein auf diesen Beitrag gestützt werden.

Erstellerin, Herausgeberin, Autor und Verbreitung

Erstellerin, Herausgeberin und Verbreiterin ist die JS Research GmbH, Bergmannsweg 7a, 59939 Olsberg, Deutschland, vertreten durch den Geschäftsführer Jörg Schulte. Autor sowie Verantwortlicher im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV ist Jörg Schulte, gleiche Anschrift. Zusätzlich verbreitet die SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz, den Beitrag über das Portal PresseBox.

Auftrag und Vergütung

Auftraggeberin der JS Research GmbH für Erstellung und Veröffentlichung ist die SRC swiss resource capital AG. SRC unterhält erfolgsunabhängige entgeltliche Investor-Relations-Verträge mit Mogotes Metals Inc., Axo Metals Corp. und Hannan Metals Ltd. und vergütet JS Research für diesen Beitrag. Die Vergütung der JS Research GmbH ist ebenfalls erfolgsunabhängig. Zwischen JS Research beziehungsweise Jörg Schulte und den Emittenten besteht für diesen Beitrag kein unmittelbarer Vergütungsweg; die Vergütung erfolgt mittelbar über SRC. Die entgeltlichen Beziehungen begründen einen wesentlichen Interessenkonflikt und können eine positive Auswahl und Darstellung der Unternehmen begünstigen.

Interessen und Positionen

Positionen Autor und JS Research je Emittent. Jörg Schulte hält Aktien von Axo Metals, im Volumen von deutlich unter 0,5% der ausstehenden Aktien. Zertifikate, Optionen, Warrants, CFDs, Swaps, Derivate, Short-Positionen werden nicht gehalten. Die JS Research GmbH hält keine Aktien und auch keiine Zertifikate, Optionen, Warrants, CFDs, Swaps, Derivate, Short-Zertifikate von Axo Metals.

Jörg Schulte und die JS Research halten keine Aktien, Zertifikate, Optionen, Warrants, CFDs, Swaps, Derivate, Short-Positionen von Hannan Metals und Mogotes Metals. Alle drei besprochenen Unternehmen halten keine Anteile ≥ 5 an der JS Research GmbH oder der Swiss Resource Capital AG.

Der Artikel wurde den Unternehmen nicht vorab zur Prüfung und Freigabe übermittelt.

Quellen und Prüfung

Die Angaben beruhen insbesondere auf Unternehmensmeldungen, technischen Berichten sowie Veröffentlichungen des World Gold Council, der Boston Consulting Group und von S&P Global. Die Quellen sind im Quellenblock mit Datum und Direktlink aufgeführt. JS Research hat keine eigene Ressourcenschätzung vorgenommen und weder Bohrdaten noch metallurgische Daten, Studienannahmen oder Unternehmensprognosen unabhängig technisch geprüft. Die in den Ausgangsquellen genannten Qualified Persons handelten für die jeweiligen Emittenten beziehungsweise Berichtsersteller, nicht für JS Research.

Die wissenschaftlichen und technischen Angaben der Emittenten wurden laut den zugrunde liegenden Meldungen von folgenden Qualified Persons im Sinne von NI 43-101 geprüft und freigegeben: bei Mogotes Metals Inc. Carl Schnell, MAIG, Head of Geology (Filo Sur), Tony Worth, MAIG, Berater des Unternehmens (Beskauga, Meldung vom 22. September 2026), und Stephen Nano, Director und Technical Advisor (Meldungen vom 27. Februar und 15. April 2026), jeweils nicht unabhängig; die Verifizierung der historischen Bohrdaten zu Copper Cliff durch Mogotes war laut Meldung vom 15. April 2026 noch nicht abgeschlossen. Bei Axo Metals Corp. Charles Spath, P.Geo., nicht unabhängig; der technische Bericht zu San Antonio wurde von William J. Lewis, P.Geo., Richard Gowans, P.Eng., und Rodrigo Calles-Montijo, CPG, der Micon International Limited erstellt. Bei Hannan Metals Ltd. Michael Hudson, FAusIMM, Chairman und CEO, nicht unabhängig. Angaben zu Probenahme, Qualitätssicherung und Analytik enthalten die jeweiligen Unternehmensmeldungen. Bohrabschnitte sind Bohrlängen; wahre Mächtigkeiten sind, soweit nicht anders angegeben, nicht bekannt.

Die redaktionelle Prüfung durch JS Research ersetzt keine unabhängige technische, rechtliche, steuerliche oder finanzielle Prüfung.

Ressourcen, Studien und zukunftsgerichtete Aussagen

Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und besitzen nicht zwingend nachgewiesene wirtschaftliche Abbauwürdigkeit. Abgeleitete Ressourcen weisen eine geringere geologische Sicherheit auf als angezeigte Ressourcen und dürfen nicht mit diesen addiert werden. Für keines der behandelten Projekte liegt eine Mineralreserve, PEA, Vor- oder Machbarkeitsstudie vor. Die Schätzung für Beskauga ist eine historische Schätzung im Sinne von NI 43-101; eine Qualified Person des Emittenten hat sie nicht als aktuelle Ressource eingestuft, und der Emittent behandelt sie nicht als aktuelle Mineralressource. Für Filo Sur, Copper Cliff, La Huerta, Previsto sowie die schwedischen Projekte von Hannan liegen keine aktuellen Ressourcenschätzungen vor. Kupferäquivalente dienen der Veranschaulichung und beruhen auf Preis- und Ausbringungsannahmen ohne metallurgische Tests. Eine Entscheidung über eine Wiederaufnahme der Produktion auf San Antonio beruht derzeit weder auf Mineralreserven noch auf einer PEA oder Machbarkeitsstudie; dies erhöht das Risiko technischer und wirtschaftlicher Abweichungen.

Zukunftsgerichtete Aussagen betreffen unter anderem geplante Bohrprogramme und deren Zeitpläne, erwartete Analyseergebnisse, die angestrebte PEA und Vormachbarkeitsstudie für Beskauga, die Erfüllung von Options- und Earn-in-Bedingungen, die erwartete CUS-Genehmigung für San Antonio, erwartete Bohrgenehmigungen in Peru sowie Marktprognosen zu digitalem Gold und Kupfer. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Mögliche Ursachen sind Exploration und Geologie, Metallurgie und Ausbringung, Ressourcenumwandlung, Genehmigungs-, Umwelt- und Sozialauflagen, Finanzierung und Verwässerung, Options- und Vertragspartnerabhängigkeit, Infrastruktur, Rohstoffpreise und Wechselkurse sowie politische, rechtliche und steuerliche Veränderungen in Argentinien, Chile, Kasachstan, den Vereinigten Staaten, Mexiko, Peru und Schweden. Projektentwicklung, Produktion oder Cashflow können sich verzögern, geringer ausfallen oder vollständig ausbleiben.

Regulatorische Einordnung

Die Tätigkeit der JS Research GmbH ist nach § 86 WpHG bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) angezeigt. Diese Anzeige ist weder eine Erlaubnis noch eine Prüfung oder Billigung der JS Research GmbH, dieses Beitrags, der Emittenten oder der genannten Wertpapiere durch die BaFin. Soweit die Veröffentlichung als Anlageempfehlung oder sonstige Information im Sinne von Art. 20 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung), der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 oder § 85 WpHG einzuordnen ist, dienen die Angaben zu Identität, Quellen, Methodik, Vergütung und Interessenkonflikten der transparenten regulatorischen Einordnung.

Die Emittenten sind an der TSX Venture Exchange notiert. Soweit der Beitrag als Investor-Relations-Tätigkeit im Sinne des Securities Act (British Columbia) einzuordnen ist, wird hiermit offengelegt, dass er für die Emittenten und entgeltlich verbreitet wird. Weder die British Columbia Securities Commission (BCSC) noch die BaFin, die SEC, eine andere zuständige Behörde oder die relevanten Börsen haben diesen Beitrag gebilligt oder seine Richtigkeit bestätigt.

Anlagerisiken

Aktien von Explorations- und Projektentwicklungsgesellschaften können erheblich schwanken, nur eingeschränkt handelbar sein und bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Small- und Micro-Cap-Werte weisen häufig geringe Liquidität, weite Geld-Brief-Spannen, erhöhten Finanzierungsbedarf und Verwässerungsrisiken auf. Fremdwährungsrisiken können die Rendite für Anleger im Euroraum zusätzlich verändern. Frühere Wertentwicklungen, Ressourcenschätzungen, Bohrergebnisse, Unternehmensziele oder Szenarien sind keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Ergebnisse.

Haftung

Die Inhalte wurden mit redaktioneller Sorgfalt erstellt. Gleichwohl wird keine Gewähr für Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder dauerhafte Verfügbarkeit externer Quellen übernommen. Eine Haftung von JS Research, SRC und den jeweils handelnden Personen für einfache Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen, soweit keine wesentliche Vertragspflicht verletzt wird. Bei leicht fahrlässiger Verletzung einer wesentlichen Pflicht ist die Haftung auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden begrenzt. Diese Beschränkungen gelten nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, bei Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, bei zwingender gesetzlicher Haftung oder soweit eine Haftung aus sonstigen Gründen rechtlich nicht ausgeschlossen oder beschränkt werden darf.

Zielgruppe und Jurisdiktionen

Der Beitrag ist für den deutschsprachigen, frei zugänglichen Onlinevertrieb in Deutschland, Österreich und der Schweiz vorgesehen. Aufgrund der Veröffentlichung im Internet kann ein Zugriff aus anderen Staaten technisch nicht ausgeschlossen werden. Eine gezielte Ansprache von Personen in Jurisdiktionen, in denen Verbreitung oder Nutzung rechtswidrig wäre, ist nicht beabsichtigt. Insbesondere handelt es sich nicht um ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder Kanada. Empfänger sind selbst dafür verantwortlich, die für sie geltenden rechtlichen Beschränkungen zu prüfen.

KI-Hinweis

Bei Recherche, Auswertung, Strukturierung, grafischer Aufbereitung und sprachlicher Bearbeitung wurden KI-gestützte Systeme als redaktionelle Hilfsmittel eingesetzt. Die Inhalte werden redaktionell geprüft und verantwortet. KI-Systeme ersetzen weder die Prüfung der Primärquellen noch eine unabhängige technische, rechtliche oder finanzielle Prüfung. Die Abbildungen 1 und 2 sind per Skript aus den angegebenen Daten erzeugte Diagramme, bei deren Erstellung KI-Unterstützung eingesetzt wurde; KI-generierte Bilder enthält der Beitrag nicht.

Urheberrecht und Aktualisierung

Urheberrechtsinhaberin des redaktionellen Beitrags ist die JS Research GmbH, soweit nicht Rechte Dritter an Unternehmensmaterialien, Marken oder Quelldaten bestehen. Nachdruck, Bearbeitung, Aufnahme in Datenbanken und kommerzielle Weiterverbreitung bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung der JS Research GmbH und, soweit betroffen, der jeweiligen Rechteinhaber. SRC ist zur vereinbarten Verbreitung des Beitrags berechtigt. Es besteht keine Verpflichtung zu einer laufenden Aktualisierung nach Veröffentlichung; gesetzliche Berichtigungs- oder Informationspflichten bleiben unberührt.

Enthaltene Werte: XD0002747XXX,XD0002746XXX,CA4105841064,CA6080111025,CA05465W1068