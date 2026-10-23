Das Instrument BENH DE000A11QLP3 BENO HOLDING AG INH O.N. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 23.10.2026 und ex Kapitalmassnahme am 26.10.2026

The instrument BENH DE000A11QLP3 BENO HOLDING AG INH O.N. EQUITY is traded cum capital adjustment on 23.10.2026 and ex capital adjustment on 26.10.2026



Das Instrument AMI DE0008131350 MEDONDO HLDG AG INH O.N. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 23.10.2026 und ex Kapitalmassnahme am 26.10.2026

The instrument AMI DE0008131350 MEDONDO HLDG AG INH O.N. EQUITY is traded cum capital adjustment on 23.10.2026 and ex capital adjustment on 26.10.2026



Das Instrument 8I4 FI0009900187 NURMINEN LOG.OYJ A EO1,70 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 23.10.2026

The instrument 8I4 FI0009900187 NURMINEN LOG.OYJ A EO1,70 EQUITY is traded ex capital adjustment on 23.10.2026





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