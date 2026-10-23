Wer seinen Solarstrom speichert und intelligent direktvermarkten lässt, kann laut Sigenergy und Luox mit bis zu 12 Cent je Kilowattstunde an Aufschlägen auf den solaren Marktwert rechnen. So könnten Betreiber künftig wirtschaftlich vom EEG unabhängig werden. Der chinesische Batteriespeicherproduzent Sigenergy will PV-Anlagen mit intelligenten Speichern wirtschaftlich unabhängig von einer EEG-Vergütung machen. Wie das Unternehmen mitteilte, sei künstliche Intelligenz (KI) dafür wesentlich. So ließen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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