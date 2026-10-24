NVIDIA, ASML und TSMC: Was der Chipboom für Quantum X Labs bedeutet

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TSMC steigert den Quartalsgewinn um fast 69 Prozent, NVIDIA erzielt 96,2 Milliarden Dollar Umsatz. Während Milliarden in KI-Rechenzentren fließen, arbeitet Quantum X Labs an hybriden Verfahren, die Quantenalgorithmen mit klassischer GPU-Rechenleistung verbinden.

Chipkonzerne liefern Zahlen zum KI-Boom

Die jüngsten Quartalsergebnisse der großen Halbleiterunternehmen unterstreichen die Dynamik des KI-Marktes. ASML, der weltweit führende Anbieter von Lithografieanlagen für die Chipproduktion, steigerte seinen Umsatz im dritten Quartal 2026 auf 11,66 Milliarden Euro. Der Nettogewinn erreichte 4,96 Milliarden Euro, die Bruttomarge lag bei 57,5 Prozent. Für das vierte Quartal erwartet das Unternehmen Erlöse zwischen 14,2 und 15,2 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr stellt ASML einen Umsatz von 44 bis 45 Milliarden Euro in Aussicht. Als wesentlichen Wachstumstreiber nennt das Management die steigende Nachfrage nach KI-bezogenen Investitionen.

Noch deutlicher fällt das Wachstum beim Auftragsfertiger Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC; WKN: 909800 | ISIN: US8740391003) aus. Das Unternehmen erzielte im dritten Quartal 2026 einen Umsatz von 46,72 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn belief sich auf 763,06 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 23,6 Milliarden US-Dollar. Gegenüber dem Vorjahresquartal stieg der Umsatz in US-Dollar um 41,2 Prozent, der Nettogewinn in Taiwan-Dollar um 68,7 Prozent. Die Bruttomarge betrug 66,4 Prozent. Auf Fertigungstechnologien mit Strukturbreiten von sieben Nanometern und darunter entfielen 79 Prozent des Wafer-Umsatzes. Für das vierte Quartal erwartet TSMC einen Umsatz zwischen 52,3 und 54,3 Milliarden US-Dollar.

Auch NVIDIA (WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040) verdeutlicht die Größenordnung des Marktes. Im zweiten Quartal seines Geschäftsjahres 2027, das am 26. Juli 2026 endete, erzielte der Chipkonzern einen Umsatz von 96,2 Milliarden US-Dollar - ein Plus von 106 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Allein das Geschäft mit Rechenzentren steuerte 89,0 Milliarden US-Dollar bei und wuchs damit um 117 Prozent. Für das dritte Geschäftsquartal stellte NVIDIA einen Umsatz von rund 108 Milliarden US-Dollar, plus oder minus zwei Prozent, in Aussicht. Die Zahlen zeigen, wie stark sich die Nachfrage nach KI-Rechenleistung auf die gesamte Halbleiter-Wertschöpfungskette auswirkt.

Diese Entwicklung ist auch für alternative Rechenkonzepte relevant. Die GPUs von NVIDIA werden längst nicht mehr nur für das Training großer KI-Modelle eingesetzt. Sie kommen ebenso bei wissenschaftlichen Simulationen, komplexen Optimierungsaufgaben und der Entwicklung quantenbasierter Algorithmen zum Einsatz. Für Quantencomputing-Unternehmen eröffnet sich damit die Möglichkeit, neue Verfahren zunächst auf klassischer Hardware zu entwickeln und ihre Leistungsfähigkeit zu untersuchen.

Quantenalgorithmen treffen auf GPU-Rechenleistung

An dieser Schnittstelle positioniert sich Quantum X Labs (WKN: A40KCG | ISIN: US9267113002). Eine Meldung vom 6. Oktober 2026 betrifft die Analyse komplexer Genexpressionsdaten. Nach Unternehmensangaben untersuchte eine Anwendung mehr als 7,3 Milliarden mögliche Kombinationen aus jeweils drei Genen. Für die Berechnung benötigte das System auf einer Maschine mit 64 virtuellen CPU-Kernen rund 8,4 Stunden. Mit einer NVIDIA-T4-GPU sank die Laufzeit auf etwa 30 Minuten. Quantum X Labs beziffert die Beschleunigung auf den Faktor 16,8.

Der Vergleich zeigt das Potenzial, rechenintensive Workflows durch den Einsatz spezialisierter Hardware zu beschleunigen. Allerdings muss die technische Einordnung stimmen: Die Berechnung erfolgte in einer Simulationsumgebung auf AWS. Dabei wurde eine quantenbasierte Berechnung mit Qiskit Aer auf einer GPU simuliert; eine physische Quantenmaschine kam nicht zum Einsatz. Die gemessene Beschleunigung belegt daher zunächst den Vorteil der verwendeten GPU-Konfiguration gegenüber der getesteten CPU-Konfiguration. Sie ist kein Nachweis dafür, dass ein Quantencomputer die Aufgabe schneller lösen kann als ein klassischer Hochleistungsrechner.

Auch im Juli hatte Quantum X Labs Fortschritte bei einem Quantum-Sampling-Workflow für kontinuierliche Daten gemeldet. Die Laufzeit sank in einem weiteren simulationsbasierten Vergleich nach Unternehmensangaben von rund 9.503 auf 888 Sekunden. Das Verfahren kombiniert Quantenzustandsentwicklung mit einem klassischen Metropolis-Hastings-Algorithmus und wurde für hybride Berechnungen auf NVIDIAs CUDA-Q-Plattform entwickelt. Entscheidend bleibt auch hier, dass die Beschleunigung in einer GPU-Simulation erzielt wurde.

Ein weiterer Entwicklungsbereich ist die Quantenfehlerkorrektur. Quantum X Labs untersucht Transformer-basierte Decoder, die Fehler in quantenbasierten Berechnungen erkennen und korrigieren sollen. Solche Verfahren könnten helfen, die Zuverlässigkeit künftiger Quantencomputer zu verbessern. Bis zu einem praktischen Einsatz sind jedoch weitere Tests notwendig. Auf der Hardwareseite stellte das Unternehmen zudem eine Neutralatom-Plattform mit mehr als 50 Qubits vor. Für eine belastbare Bewertung fehlen bislang umfassende Angaben zu Fehlerraten, Stabilität und Rechenleistung im Vergleich zu klassischen Systemen.

Für Anleger ergibt sich daraus ein differenziertes Bild. Die Milliardeninvestitionen in KI-Infrastruktur schaffen ein dynamisches Umfeld für neue Rechentechnologien. Quantum X Labs arbeitet an möglichen Anwendungen an der Schnittstelle zwischen Quantencomputing und klassischer Hardware. Die starken Quartalszahlen der Chipkonzerne belegen die Nachfrage nach Rechenleistung - sie sind jedoch kein Beleg für den späteren Erfolg einzelner Quantencomputing-Anbieter.

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Quellen:

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21509539-earnings-preview-geht-s-ans-eingemachte-zahlen-asml-taiwan-semiconductor-co

https://www.nasdaq.com/press-release/quantum-x-labs-validates-continuous-data-quantum-sampling-workflow-and-achieves

https://seekingalpha.com/pr/20582124-quantum-x-labs-validates-continuous-data-quantum-sampling-workflow-and-achieves-significant

https://simplywall.st/stocks/us/media/nasdaq-qxl/quantum-x-labs/dividend

https://simplywall.st/es/stocks/us/media/nasdaq-qxl/quantum-x-labs/past

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Quantum X Labs Inc

Land: Israelisch / ISIN: US9267113002

https://quantumxlabs.xyz

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