23 Mrd. US-Dollar Auftragsbestand: Warum General Dynamics, Textron und FACC auf Business Jets setzen

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Business Jets wirken im Vergleich zur kommerziellen Luftfahrt zunächst wie ein kleiner Spezialmarkt. Für FACC gilt das längst nicht mehr. Im ersten Halbjahr 2026 entfielen rund 17% des Konzernumsatzes auf Business-Jet-Programme. Damit waren Geschäftsflugzeuge nach der dominierenden Kurz- und Mittelstreckenplattform bereits der zweitgrößte Umsatztreiber des Unternehmens.

Dass dahinter ein substanzieller Markt steckt, zeigen zwei US-Konzerne besonders deutlich. General Dynamics meldete zuletzt für seine Aerospace-Sparte einen Auftragsbestand von knapp 23 Mrd. US-Dollar. Bei Textron Aviation standen weitere 8 Mrd. US-Dollar in den Büchern. Für FACC entsteht daraus ein Geschäftsfeld, das nicht nur zusätzliche Stückzahlen verspricht, sondern auch die Abhängigkeit von einzelnen großen kommerziellen Flugzeugprogrammen reduziert.

Gulfstream wächst zweistellig

Die General Dynamics Corporation (ISIN: US3695501086) ist über Gulfstream Aerospace einer der bedeutendsten Anbieter großer Business Jets. Die Aerospace-Sparte des Konzerns erzielte im ersten Halbjahr 2026 einen Umsatz von 6,8 Mrd. US-Dollar - ein Plus von 11,8% gegenüber dem Vorjahr.

Noch interessanter ist die Auftragslage. Zum Ende des zweiten Quartals lag der Aerospace-Auftragsbestand bei knapp 23 Mrd. US-Dollar. Allein im Quartal gingen Bestellungen über rund 5,3 Mrd. US-Dollar ein. Das Book-to-Bill-Verhältnis betrug 1,5. Damit kamen deutlich mehr neue Aufträge herein, als Umsatz realisiert wurde.

Gulfstream lieferte im ersten Halbjahr 79 Flugzeuge aus, nach 74 im Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig erhöhte sich die operative Marge der Aerospace-Sparte von 13,7 auf 14,7%.

Das Geschäft wächst damit nicht nur über zusätzliche Auslieferungen. Auch die Profitabilität verbessert sich.

Textron hat ebenfalls Arbeit im Wert von 8 Mrd. US-Dollar vor sich

Mit der Textron Inc. (ISIN: US8832031012) gibt es einen zweiten großen börsennotierten Akteur. Über Textron Aviation gehören unter anderem Cessna und Beechcraft zum Konzern.

Im ersten Halbjahr 2026 erzielte Textron Aviation einen Umsatz von rund 3,03 Mrd. US-Dollar. Ein Jahr zuvor waren es 2,74 Mrd. US-Dollar. Der Auftragsbestand lag Ende des zweiten Quartals bei 8,0 Mrd. US-Dollar.

Nicht jede operative Kennzahl läuft dabei geradlinig nach oben. Im zweiten Quartal lieferte Textron Aviation 40 Jets aus, nach 49 im Vorjahresquartal. Produktionsineffizienzen und ein ungünstigerer Mix belasteten das Segmentergebnis.

Gerade das ist für die Betrachtung des Marktes wichtig. Hohe Nachfrage allein garantiert keine steigenden Margen. Entscheidend bleibt, wie effizient Hersteller und ihre Zulieferer die bestellten Flugzeuge tatsächlich durch die Produktion bekommen.

Bei FACC kommen bereits 17% des Umsatzes aus Business Jets

Genau hier wird die Verbindung zur FACC AG (ISIN: AT00000FACC2) interessant. Das Unternehmen baut selbst keine Business Jets. Es liefert jedoch Komponenten für mehrere entsprechende Programme und hat diesen Bereich in den vergangenen Jahren erheblich ausgebaut.

Im ersten Halbjahr 2026 entfielen rund 17% des FACC-Umsatzes auf Business Jets. Bei einem Konzernumsatz von 526,3 Mio. Euro entspricht das rechnerisch einer Größenordnung von knapp 90 Mio. Euro innerhalb von sechs Monaten.

Besonders stark ist die Position im Bereich Cabin Interiors. FACC entwickelt und fertigt unter anderem Innenraumkomponenten für verschiedene Business-Jet-Familien. Anfang 2026 kam ein neuer Auftrag für Embraers Praetor 600E und Praetor 500E hinzu. Beim Praetor 600E reicht der Umfang von Komponenten für Frachträume und Passagierkabine bis zum Cockpit.

Auch am kanadischen Standort fertigt und montiert FACC heute Komponenten für mehrere aktuelle Business-Jet-Programme.

Business Jets geben FACC einen zweiten großen Wachstumskanal

Für FACC ist der Business-Jet-Markt damit aus einem zweiten Grund interessant. Die Gruppe hängt nicht ausschließlich an der Entwicklung großer kommerzieller Programme.

Im ersten Halbjahr 2026 entfielen rund 39% des Umsatzes auf die größte einzelne Flugzeugfamilie des Konzerns. Weitere 17% kamen aber bereits aus Business Jets. Gerade diese Mischung verbreitert die industrielle Basis.

Hinzu kommt, dass der Business-Jet-Bereich für FACC technologisch gut zum bestehenden Portfolio passt. Leichtbau, komplexe Strukturbauteile und hochwertige Kabinenlösungen werden auch dort benötigt. FACC muss dafür keine vollkommen neue technologische Plattform aufbauen, sondern kann vorhandenes Know-how auf zusätzliche Programme übertragen.

General Dynamics und Textron zeigen gleichzeitig, dass die Nachfrage in diesem Markt weit über eine kurzfristige Sonderkonjunktur hinausreicht. Zusammen besitzen ihre entsprechenden Luftfahrtbereiche Auftragsbestände von mehr als 30 Mrd. US-Dollar.

Für FACC ist Business Aviation deshalb inzwischen mehr als ein Nischengeschäft. Mit 17% Umsatzanteil ist daraus bereits ein wesentlicher Bestandteil des Konzerns geworden - und einer, der neben den großen kommerziellen Plattformen einen eigenständigen Wachstumspfad eröffnet.

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Quellen



https://www.gd.com/Articles/2026/07/29/general-dynamics-reports-second-quarter-2026-financial-results?utm

Textron Inc. - Financial information - Financial Summary

facc.com/en/wp-content/uploads/sites/2/2026/08/facc-interim-report-q2-2026.pdf

FACC entwickelt und fertigt neue Kabinen-Komponenten für Embraer Business Jets Praetor 600E und Praetor 500E | FACC - DE

FACC | Beyond Horizons

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Enthaltene Werte: US3695501086,US8832031012,AT00000FACC2