Die BASF-Aktie bewegte sich zuletzt seitwärts und zeigte dabei eine erhöhte Volatilität. Die Handelsspanne lag zwischen 45 und 53 €. Im Mittelpunkt steht derzeit die geplante Übernahme des Konkurrenten Evonik. Am Montag notiert die BASF-Aktie aktuell bei 51,90 €. Hier stellt sich die Frage: Kann die Übernahme gelingen und bietet sie BASF tatsächlich wirtschaftliche Vorteile? Jobgarantien sollen den Weg für die Übernahme ebnen Ein zentraler Punkt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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