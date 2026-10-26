Der Übernahmepoker um Evonik geht in die nächste Runde. Nach Berichten über ein höheres Gebot von BASF stieg die Evonik-Aktie am vergangenen Freitag um 3,4% und schloss auf Xetra bei 21,26 €. Das neue Gebot liegt bei rund 24 € je Aktie, der Kurs also 2,74 € darunter. Zugleich soll Evonik selbst den US-Konzern Ashland ins Auge gefasst haben. Damit stellt sich die Frage: Ist die Lücke von fast 13% eine Chance für Anleger oder ein Warnsignal? BASF legt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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