30 Jahre Wartungsvertrag für neue Windturbinen. Zehn Jahre zusätzliche Einnahmen, obwohl ein Darlehen bereits vollständig zurückgezahlt wurde. Und 120 neue Schaltfelder für eines der wichtigsten deutschen Stromnetze. Hinter diesen Zahlen steckt mehr als der nächste Auftrag aus der Energiebranche. Sie zeigen, wie Unternehmen versuchen, aus einmaligen Investitionen langfristig planbare Einnahmen zu machen. Für Anleger könnte genau diese Entwicklung entscheidender werden als die reine Zahl neu installierter Megawatt.Den vollständigen Artikel lesen ...
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