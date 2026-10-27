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zukunftsbilanzen.de
27.10.2026 06:46 Uhr
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Die Börse schläft, doch Analysten trommeln: LVMH, dynaCERT und Mercedes-Benz mit bis zu 650 % Luft nach oben

Analysten raten zum Kauf, doch die Kurse kommen nicht vom Fleck. LVMH, dynaCERT und Mercedes-Benz stecken trotz üppiger Kursziele im Tief fest. Beim französischen Luxuskonzern greift sogar der Chef persönlich zu, beim Stuttgarter Autobauer locken 7,5 % Dividendenrendite. Den größten Abstand zwischen Kurs und Ziel weist dynaCERT auf. Der Aktie des kanadischen Spezialisten für sparsamere Dieselmotoren bescheinigen Analysten 650 % Luft nach oben. Was das Trio bremst und wann wieder in Schwung in die Kurse kommen könnte, lesen Sie hier.

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Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

Während viele Anleger jetzt auf ExxonMobil, Chevron oder Shell setzen, könnte das größere Potenzial längst woanders liegen. Denn hohe Ölpreise machen neue Investitionen in Förderung, Transport und Verarbeitung wieder attraktiv. Davon profitieren vor allem jene Unternehmen, die Bohrtechnik, Ausrüstung und Dienstleistungen bereitstellen oder bereits über wertvolle Infrastruktur verfügen.

Hier dürfte die zweite Welle des Öl-Booms entstehen. Statt den bereits stark gelaufenen Produzenten hinterherzulaufen, können Anleger auf die Unternehmen setzen, die am milliardenschweren Wiederaufbau der globalen Energieinfrastruktur verdienen.

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