FACC-Konsortialkredit: 190 Mio. Euro für die nächste Wachstumsphase

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Über die Höhe der Zinsen wird derzeit intensiv debattiert - zwischen Notenbanken, Politik und Wirtschaft. Für Unternehmen ist diese Frage alles andere als abstrakt: Die Kosten für geliehenes Geld bestimmen mit, wie viel investiert werden kann, und schlagen sich direkt im Ergebnis nieder. Wer große Investitionsprogramme plant, muss deshalb frühzeitig klären, woher das Kapital kommt und zu welchen Konditionen.

Was ist ein Konsortialkredit?

Börsennotierte Gesellschaften stützen sich in der Regel auf mehrere Quellen. Dazu gehören Eigenkapital, etwa aus Kapitalerhöhungen, und einbehaltene Gewinne. Hinzu kommt Fremdkapital in Form von Anleihen, Schuldscheindarlehen oder Bankkrediten. Welche Mischung sinnvoll ist, hängt unter anderem von Größe, Branche, Bonität und dem Zinsumfeld ab. Bankkredite lassen sich hinsichtlich Laufzeit, Tilgung und Inanspruchnahme an den Finanzierungsbedarf eines Unternehmens anpassen. Wie flexibel sie tatsächlich sind, hängt von den vereinbarten Bedingungen ab.

Bei größeren Finanzierungen schließen sich häufig mehrere Banken zu einem Konsortium zusammen und stellen den Kredit gemeinsam bereit. Eine oder mehrere Banken organisieren die Finanzierung und stimmen die Bedingungen mit dem Kreditnehmer und den beteiligten Instituten ab. Dadurch verteilt sich das Ausfallrisiko auf mehrere Banken. Das Unternehmen erhält Zugang zu einem größeren Finanzierungsvolumen auf Grundlage eines gemeinsamen Kreditvertrags.

FACC: Sieben Banken, 190 Mio. Euro, bis zu fünf Jahre

Der österreichische Luftfahrtzulieferer FACC (ISIN: AT00000FACC2) hat Anfang Oktober eine solche Finanzierung bekanntgegeben. Den neuen Konsortialkredit über 190 Mio. Euro stellen sieben Banken bereit - fünf aus Österreich und zwei aus Deutschland - unter Führung der UniCredit Bank Austria. Bisher waren fünf österreichische Institute beteiligt. Die Grundlaufzeit beträgt drei Jahre, eine zweimalige Verlängerung um jeweils ein Jahr ist möglich. Der Kredit ersetzt vorzeitig die bisherige Linie über 225 Mio. Euro, die im Februar 2027 ausgelaufen wäre.

Hintergrund sind umfangreiche Investitionspläne: Bis 2030 will FACC rund 350 Mio. Euro in Technologie, Infrastruktur und internationales Wachstum stecken, vor allem in Automatisierung, neue Technologien und zusätzliche Produktionskapazitäten. Begründet wird dies mit steigenden Fertigungsraten bestehender Flugzeugprogramme und neuen Kundenprojekten. Finanzvorstand Florian Heindl verweist darauf, dass sich die positive operative Entwicklung inzwischen in verbesserten Finanzierungskonditionen widerspiegle. Konkrete Zinssätze nennt das Unternehmen nicht.

Nettoverschuldung von FACC deutlich gesunken

Zum 30. Juni 2026 lag die Nettoverschuldung bei 182,7 Mio. Euro. Ende 2025 waren es noch 215,8 Mio. Euro und zum 30. Juni 2025 noch 218,7 Mio. Euro. Noch deutlicher ist der Rückgang im Verhältnis zur Ertragskraft. Zur Jahresmitte entsprach die Nettoverschuldung dem 2,05-Fachen des EBITDA, also des Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Ein Jahr zuvor lag dieser Wert noch bei 3,61. Banken nutzen diese Kennzahl, um die Verschuldung im Verhältnis zur Ertragskraft einzuschätzen. Ein niedrigerer Wert deutet grundsätzlich auf eine bessere Schuldentragfähigkeit hin. Gestützt wurde die Entwicklung durch einen höheren operativen Cashflow von 54,9 Mio. Euro (Vorjahreszeitraum: 40,9 Mio. Euro).

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Quellen



https://press.facc.com/news-facc-finanziert-naechste-wachstumsphase?id=249365&menueid=28977&l=deutsch

https://www.facc.com/de/wp-content/uploads/sites/3/2026/08/facc-zwischenbericht-q2-2026.pdf

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