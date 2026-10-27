Der Meilenstein markiert einen entscheidenden Wendepunkt für das globale Ökosystem für Robotik und physische KI und unterstreicht die zunehmende Dynamik der Automatisierung der nächsten Generation

SINGAPUR, Oct. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YYForce Inc. (NASDAQ: YFOR) ("YYForce" oder das "Unternehmen"), ein technologiegestützter Anbieter von Personallösungen, integriertem Facility Management und Robotikdienstleistungen, gratulierte heute Tesla, Inc. und dessen CEO Elon Musk zum Beginn der Produktion des humanoiden Roboters Optimus in Fremont, Kalifornien, den Tesla zuvor bekannt gegeben hatte.

YYForce sieht in der Ankündigung eine wichtige Entwicklung für das gesamte Ökosystem der physischen KI, da die humanoide Robotik zunehmend dem praktischen Einsatz näherkommt. Nach Angaben von Tesla befindet sich die Optimus-Produktion in Kalifornien noch in einer frühen Phase des Produktionshochlaufs, während Hardware und Fertigungsprozesse weiterentwickelt werden.

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung in der Branche gab YYForce Pläne bekannt, Anfang November 2026 erstmals einen humanoiden Roboter im Novotel Singapore on Stevens einzusetzen und damit die Prüfung der Einsatzmöglichkeiten humanoider Robotik im Hotelbetrieb voranzutreiben.

"Elon Musk und das Tesla-Team verschieben weiterhin die Grenzen der Robotik und autonomer Systeme", so Mike Fu, CEO von YYForce. "Wir begrüßen diesen Meilenstein in der Produktion und sind überzeugt, dass Fortschritte in der gesamten Branche dazu beitragen können, die Entwicklung praxistauglicher Anwendungen für humanoide Roboter zu beschleunigen. Bei YYForce konzentrieren wir uns darauf, Fortschritte in der Robotik mit den Anforderungen des realen Betriebs, den Bedürfnissen der Kunden und den praktischen Erfahrungen der Mitarbeiter vor Ort zu verknüpfen."

Förderung der humanoiden Robotik im Gastgewerbe

Der von YYForce geplante Einsatz im Novotel soll dazu dienen, vor Ort Tests durchzuführen, Arbeitsabläufe zu bewerten und die Zusammenarbeit zwischen Menschen und Robotern zu untersuchen. Die erste Phase soll dem Unternehmen ermöglichen, geeignete Einsatzmöglichkeiten im Gastgewerbe, die Anforderungen an die Integration, den Schulungsbedarf des Personals und die Leistungsfähigkeit im Betrieb zu bewerten.

Umfang und Tempo der geplanten Einsätze hängen von der technischen Einsatzbereitschaft, den Anforderungen vor Ort und den Ergebnissen der ersten Bewertung ab. YYForce will diese Erkenntnisse als Grundlage für die weitere Entwicklung und eine mögliche Ausweitung des Einsatzes nutzen.

"Unser erster geplanter Einsatz eines humanoiden Roboters im Novotel Singapore on Stevens ist ein konkreter Schritt bei der Umsetzung unserer Strategie für physische KI", so Mike Fu weiter. "Wir wollen herausfinden, in welchen Bereichen humanoide Roboter zuverlässig eingesetzt werden können, wie sie Mitarbeiter unterstützen können und welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit sie Kunden im Gastgewerbe einen messbaren Nutzen bieten."

Aufbau von Kompetenzen für den Einsatz in Unternehmen

YYForce ist der Ansicht, dass Fortschritte bei der Hardware für humanoide Roboter neue Möglichkeiten für die Systemintegration, das Training von Robotern für bestimmte Aufgaben, die Unterstützung bei deren Einsatz, die Wartung und laufende Robotikdienstleistungen eröffnen könnten.

Die Strategie des Unternehmens verbindet seine Erfahrungen im Personal- und Facility-Management mit dem Ausbau seiner Robotikkompetenzen, um den Einsatz der Technologie in Unternehmen zu fördern. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Untersuchung, wie Roboter Seite an Seite mit Menschen arbeiten und sich in bestehende Arbeitsabläufe der Kunden integrieren lassen.

Der von YYForce geplante Einsatz im Novotel ist eine eigenständige Initiative des Unternehmens. Diese Pressemitteilung kündigt keine Partnerschaft oder Liefervereinbarung mit Tesla und auch keine Unterstützung durch Tesla an. Sie enthält auch keinen Hinweis darauf, dass es sich bei dem für den Einsatz vorgesehenen Roboter um einen Tesla Optimus handelt.

Über YYForce Inc.

YYForce Inc. (NASDAQ: YFOR) ist ein technologiegestützter Anbieter von Personallösungen und integrierten Facility-Management-Dienstleistungen. Das Unternehmen entwickelt KI-gestützte Personalplattformen und baut seine Kompetenzen im Bereich Robotik aus, um operative Tätigkeiten vor Ort zu unterstützen, die Produktivität zu steigern und den sich wandelnden Kundenbedürfnissen gerecht zu werden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.yyforce.ai.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung sowie Abschnitt 21E des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in seiner jeweils gültigen Fassung. Diese Aussagen basieren auf den Erwartungen, Annahmen und/oder Informationen von Mavenir, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung vorlagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "kann", "wird", "sollte", "erwartet", "geht davon aus", "plant", "beabsichtigt", "glaubt", "schätzt", "potenziell" oder ähnlichen Ausdrücken sowie deren Verneinungen zu erkennen.

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen zum Zeitpunkt, zum Umfang und zu den erwarteten Ergebnissen des Einsatzes eines humanoiden Roboters durch das Unternehmen; zu möglichen Anwendungen humanoider Robotik im Gastgewerbe und anderen Bereichen; zur Robotikstrategie des Unternehmens und zu künftigen Robotikdienstleistungen sowie zur Entwicklung, Kommerzialisierung und Verbreitung humanoider Technologien im Allgemeinen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken und Ungewissheiten verbunden; die in dieser Pressemitteilung beschriebenen zukunftsgerichteten Ereignisse treten möglicherweise nicht ein, und die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse können erheblich davon abweichen und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen bezüglich des Unternehmens sowie einer Reihe weiterer Faktoren. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem die Ziele und Strategien des Unternehmens, die künftige Geschäftsentwicklung, die Finanzlage und die Ertragslage des Unternehmens, einschließlich der Einführung neuer Produkte und Dienstleistungen, erwarteter Veränderungen bei den Umsätzen, Kosten und Aufwendungen des Unternehmens, des prognostizierten Kundenwachstums sowie der Nachfrage nach und der Marktakzeptanz der Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens; sowie Branchen-, Markt- und regulatorische Rahmenbedingungen, einschließlich des Wettbewerbs, staatlicher Maßnahmen und Vorschriften, die die Branche des Unternehmens betreffen, sowie weiterer Faktoren, die die Finanzlage, die Liquidität und die Ertragslage des Unternehmens beeinflussen können.

Eine ausführlichere Erörterung der Risikofaktoren finden Sie in den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen des Unternehmens, einschließlich des Abschnitts "Risikofaktoren" im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F in seiner geänderten Fassung. Leser sollten zudem die Risiken berücksichtigen, die in den bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereichten Dokumenten des Unternehmens beschrieben sind. YYForce übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen zu Tesla, Inc. basieren auf den öffentlichen Bekanntmachungen von Tesla und wurden vom Unternehmen nicht unabhängig überprüft. Tesla und Optimus sind Marken von Tesla, Inc. Ihre Verwendung in dieser Pressemitteilung lässt weder auf eine geschäftliche Verbindung zu Tesla, Inc. noch auf eine Unterstützung durch Tesla, Inc. schließen.

Ansprechpartner für Anlegerbeziehungen

YYForce Inc.

Abteilung zu Investor Relations

E-Mail: ir@yyforce.ai

Website: www.yyforce.ai