Am 9. November legt Barrick die Zahlen zum dritten Quartal vor, und die Goldbranche geht mit Rückenwind in die Berichtssaison. Der hohe Goldpreis lässt bei den Förderern mehr hängen, solange sie ihre Kosten im Griff haben. Die großen Produzenten profitieren davon bereits heute. Entwickler können damit rechnen, dass sich der Bau neuer Minen eher lohnt. Die hohe Nachfrage nach Gold spielt der Branche in die Karten. Wer an dieser Lage mitverdienen will, sollte die laufenden Minen ebenso kennen wie das Projekt, das erst noch gebaut wird. Wir sehen uns daher Barrick Mining, Lahontan Gold und Newmont genauer an.Den vollständigen Artikel lesen ...
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