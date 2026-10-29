VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 29
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-10-28
|IE00BF541XXX
|464000.000
|63543931.44
|136.9481
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-10-28
|IE00BF540XXX
|754000.000
|55443899.53
|73.5330
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-10-28
|IE00BQQP9XXX
|44000000.000
|4173685925.36
|94.8565
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-10-28
|IE00BDFBTXXX
|36825000.000
|2175940944.18
|59.0887
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-10-28
|IE00BYWQWXXX
|9900000.000
|627596863.97
|63.3936
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-10-28
|IE00BQQP9XXX
|12100000.000
|1160880298.72
|95.9405
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-10-28
|IE00BDS67XXX
|3448000.000
|235771645.00
|68.3792
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-10-28
|IE00BQQP9XXX
|5650000.000
|392643875.73
|69.4945
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-10-28
|IE00BL0BMXXX
|4450000.000
|165131258.95
|37.1081
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-10-28
|IE00BMC38XXX
|86100000.000
|9117467888.31
|105.8939
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-10-28
|IE00BMDH1XXX
|12400000.000
|95817244.28
|7.7272
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-10-28
|IE00BMDKNXXX
|45100000.000
|503295200.73
|11.1595
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-10-28
|IE0000H44XXX
|470000.000
|7032912.57
|14.9636
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-10-28
|IE0002PG6XXX
|86900000.000
|927074776.27
|10.6683
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-10-28
|IE0005B8WXXX
|730000.000
|15864541.46
|21.7322
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-10-28
|IE000YU9KXXX
|21840000.000
|1616311756.31
|74.0069
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-10-28
|IE000B9PQXXX
|870000.000
|25661572.18
|29.4961
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-10-28
|IE0001J5AXXX
|735000.000
|20584199.81
|28.0057
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-10-28
|IE0005TF9XXX
|720000.000
|14217616.99
|19.7467
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-10-28
|IE000M7V9XXX
|42170000.000
|1913139385.66
|45.3673
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-10-28
|IE000NXF8XXX
|9220000.000
|307380602.74
|33.3385
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-10-28
|IE000YYE6XXX
|115150000.000
|6722471402.34
|58.3801
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-10-28
|IE000J6CHXXX
|2774000.000
|67488839.80
|24.3291
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-10-28
|IE0007I99XXX
|1550000.000
|41687493.36
|26.8952
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-10-28
|IE000SBU1XXX
|510000.000
|13347608.85
|26.1718
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-10-28
|IE0007Y8YXXX
|30350000.000
|809183543.09
|26.6617
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-10-28
|IE000QYDXXXX
|1450000.000
|29987706.21
|20.6812
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-10-28
|IE000YYVSXXX
|5250000.000
|85847002.60
|16.3518
|VanEck Agribusiness UCITS ETF
|2026-10-28
|IE000GLK5XXX
|400000.000
|7241763.43
|18.1044
|VanEck China Semiconductor UCITS ETF
|2026-10-28
|IE000TS4BXXX
|150000.000
|2890574.53
|19.2705
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