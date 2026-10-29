Die zweite Reihe hatte gestern kein einheitliches Bild abgegeben. Der MDAX schloss 0,23 Prozent tiefer bei 30.425 Punkten, während der SDAX um 0,21 Prozent auf 18.412 Punkte zulegte. Der TecDAX gewann 0,54 Prozent auf 4.115 Punkte, getragen von neuer Zuversicht rund um künstliche Intelligenz nach starken Zahlen des Chipherstellers SK Hynix. Der DAX stieg um 0,44 Prozent auf 25.704 Punkte. Im MDAX lastete vor allem thyssenkrupp auf dem Index: Der Kurs wurde um den Wert der abgespaltenen Tochter TK Accelis bereinigt, von der Aktionäre je 20 Aktien ein Papier erhielten. Der Abschlag war also weitgehend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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