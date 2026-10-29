7,49 Milliarden Euro Quartalsumsatz: Was EssilorLuxotticas Wachstum über das Geschäft mit moderner Optik verrät

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Die Brillenbranche wächst auch jenseits des KI-Trends. EssilorLuxottica (ISIN: FR0000121667) erzielte im dritten Quartal 2026 einen Umsatz von 7,486 Milliarden Euro. Das entspricht einem Anstieg von neun Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum beziehungsweise 7,2 Prozent bei konstanten Wechselkursen.

Die am 20. Oktober veröffentlichten Zahlen liefern einen aktuellen Blick auf einen Markt, in dem klassische Sehkorrektur, zusätzliche Glasfunktionen und neue elektronische Anwendungen nebeneinander wachsen. Für kleinere Technologieanbieter stellt sich dabei eine konkrete Aufgabe: Sie müssen aus einer besonderen Produkteigenschaft ein verlässlich lieferbares Angebot machen.

Das Wachstum reicht über KI-Brillen hinaus

EssilorLuxotticas traditionelles Geschäft mit Eyecare und Medtech wuchs im Quartal bei konstanten Wechselkursen um mehr als sechs Prozent. Das Myopie-Management legte um 24 Prozent zu. Die Wearables-Kategorie, zu der KI-Brillen und Nuance Audio gehören, verzeichnete ein Umsatzplus von 20 Prozent.

Diese Bereiche erfüllen unterschiedliche Bedürfnisse. Gemeinsam zeigen sie, dass sich zusätzliche Funktionen vermarkten lassen, wenn Produktentwicklung, Beratung und Vertrieb zusammenarbeiten.

Die Konzernzahlen sind allerdings keine isolierte Messung der Nachfrage nach einer bestimmten Filtertechnologie. Ebenso wenig lassen sie sich unmittelbar auf kleinere Anbieter übertragen. Ein etablierter Hersteller verfügt über andere Marken, Vertriebsmöglichkeiten und finanzielle Ressourcen.

Rise meldet einen konkreteren kommerziellen Stand

Rise Nano Optics (ISIN: CA76761X1069) arbeitet mit SpectraGuard an einer eigenen Funktion im Brillenglas. Nach Unternehmensangaben werden Nanomaterialien in das Linsenmaterial eingebracht, um ausgewählte sichtbare Wellenlängen gezielt abzuschwächen.

Die Technologie ist für Sonnenbrillen und selbsttönende Gläser verfügbar. Rise beschreibt eine vollständige UV-Filterung sowie eine Filterwirkung von bis zu 90 Prozent und mehr im Bereich zwischen 400 und 600 Nanometern.

Wichtiger als eine weitere technische Beschreibung ist inzwischen der Stand der Umsetzung. In seiner Mitteilung vom 22. Oktober berichtet Rise, dass zwei Produktionslinien installiert und in Betrieb genommen wurden. Grundlage sind die US-Laborpartnerschaften mit Sierra Optical Lab und SportifEye Optics.

Hinzu kommt LI Opticians als erster US-Partner auf Ebene eines Augenoptikers. Verkäufe an Patienten haben laut Unternehmen begonnen.

Kapital für den weiteren Ausbau vorgesehen

Damit geht die Geschichte über die Ankündigung von Partnerschaften hinaus. Herstellung und erste Verkäufe sind nach Unternehmensangaben angelaufen. Angaben zu produzierten Stückzahlen, Auslastung oder daraus erzielten Umsätzen enthält die bereitgestellte Zusammenfassung jedoch nicht.

Parallel plant Rise eine Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös von bis zu fünf Millionen kanadischen Dollar. Die Mittel sollen unter anderem Vertrieb, Marketing, Laborpartnerschaften und zusätzliche Produktionsmöglichkeiten unterstützen. Auch mögliche Laborübernahmen gehören zu den vorgesehenen Verwendungszwecken.

Die Finanzierung ist angekündigt, aber noch nicht als abgeschlossen gemeldet. Eine Zusammenarbeit mit EssilorLuxottica ist durch die verwendeten Quellen nicht belegt.

Fazit

EssilorLuxotticas Quartalszahlen zeigen, dass der Optikmarkt mehrere Wachstumstreiber besitzt. Neben Wearables entwickeln sich auch etablierte Bereiche der Sehversorgung weiter. Daraus ergibt sich ein Umfeld, in dem zusätzliche Funktionen einen wirtschaftlichen Wert schaffen können, sofern sie Kunden überzeugen und zuverlässig verfügbar sind.

Rise Nano Optics hat dafür nach eigenen Angaben wichtige Voraussetzungen geschaffen: Zwei Produktionslinien laufen, und erste Verkäufe an Patienten haben begonnen. Das ist ein konkreterer Entwicklungsstand als eine reine Technologie- oder Partnerschaftsankündigung.

Die nächste Bewährungsprobe liegt im Umfang und in der Wiederholbarkeit des Geschäfts. Anleger sollten auf Absatzmengen, Folgeaufträge, Umsätze und Herstellungskosten achten. Hinzu kommt der Abschluss der geplanten Finanzierung einschließlich ihrer Verwässerungswirkung. Der Erfolg eines großen Herstellers garantiert Rise keine Nachfrage. Er verdeutlicht jedoch den wirtschaftlichen Maßstab: Zusätzliche Glasfunktionen werden dann wertvoll, wenn Entwicklung, Fertigung und Verkauf dauerhaft zusammenfinden.

Quellen

EssilorLuxottica: "Q3 2026 Revenue", 20. Oktober 2026.

https://www.essilorluxottica.com/en/newsroom/press-releases/q3-2026-revenue/

Rise Nano Optics: "Rise Nano Optics Announces Proposed Non-Brokered Private Placement of Up to C$5 Million", 22. Oktober 2026.

https://www.newsfilecorp.com/release/320352

Rise Nano Optics: "SpectraGuard", Produktinformationen.

https://risenanooptics.com/pages/product

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Rise Nano Optics Ltd

Land: kanadisch

ISIN: CA76761X1069

Rise Nano Optics Ltd

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