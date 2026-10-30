Die Börse urteilt schnell und oft pauschal. Gerät ein Unternehmen in Schwierigkeiten, stehen die Wettbewerber gleich mit unter Verdacht. Schott Pharma hat das bereits hinter sich und den Irrtum mit starken Zahlen widerlegt. Der Kurs ist wieder auf dem Weg nach oben. Bei Lahontan Gold und Instone Real Estate steht die Erholung noch aus. Der Goldexplorer aus Kanada wird zusammen mit den großen Produzenten abgestraft, der Immobilienentwickler mit den Berliner Vermietern. Die Fakten sprechen in beiden Fällen eine andere Sprache. Das Kurspotenzial ist beachtlich.
Enthaltene Werte: CA50732M1014,DE000A3ENQ51,DE000A2NBX80Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 inv3st.de