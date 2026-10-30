Mehr als 300 Munitionstypen: Warum Antimon hinter dem Rüstungsboom eine wichtige Rolle spielt

Anzeige / Werbung
Mehr als 300 Munitionstypen benötigen nach Angaben von Perpetua Resources eine spezialisierte Form von Antimontrisulfid. Die Zahl zeigt, warum ein wenig bekanntes Metall sicherheitspolitische Bedeutung besitzt: Schon kleine Materialmengen können für die Funktionsfähigkeit zahlreicher Produkte entscheidend sein.
Während Rheinmetall und Lockheed Martin ihre Produktionskapazitäten ausbauen, wächst damit auch die Aufmerksamkeit für die vorgelagerten Lieferketten. Antimon verbindet dabei militärische Anwendungen mit einem deutlich breiteren zivilen Markt - von Flammschutzmitteln bis zu Batterien.
Rheinmetall und Lockheed bauen die Produktion aus
Rheinmetall (ISIN: DE0007030009) will seine jährliche Produktionskapazität bis 2030 auf rund 1,5 Millionen Artilleriegeschosse im Kaliber 155 Millimeter erhöhen. Im Juli berichtete der Konzern über erste Lieferungen aus dem neuen Werk in Unterlüß an die Ukraine. Parallel erweitert das Unternehmen bestehende Standorte und baut zusätzliche Fertigung auf.
Lockheed Martin (ISIN: US5398301094) verfolgt bei PAC-3-MSE-Abfangraketen einen ebenfalls erheblichen Ausbau. Eine im Januar angekündigte Rahmenvereinbarung sieht vor, die jährliche Kapazität von ungefähr 600 auf 2.000 Einheiten zu steigern.
Beide Programme verdeutlichen die industrielle Dimension der Aufrüstung. Zusätzliche Fertigung benötigt dauerhaft verfügbare Komponenten und Materialien. Die genannten Stückzahlen erlauben allerdings keine Berechnung des Antimonbedarfs. Ebenso belegen sie keinen konkreten Antimoneinsatz in diesen Produkten.
Ein Metall mit unterschiedlichen Aufgaben
Bei Munition erfüllt Antimon je nach Verbindung unterschiedliche Funktionen. Als Legierungsbestandteil kann es Blei härten. Antimontrisulfid wird dagegen in bestimmten Zündmischungen eingesetzt, die den Verbrennungsvorgang einer Patrone einleiten.
Diese Anwendungen unterscheiden sich vom größten zivilen Einsatzgebiet wichtiger Antimonverbindungen: dem Flammschutz. Nach Angaben des US Geological Survey wird Antimontrioxid überwiegend in entsprechenden Rezepturen verwendet. Dazu gehören Anwendungen in Kunststoffen und Textilien, etwa Sitzbezüge für Fahrzeuge und Flugzeuge.
Weitere Einsatzfelder liegen in Bleilegierungen, bestimmten Blei-Säure-Batterien, Glas und Keramik. Antimon ist deshalb kein reiner Rüstungsrohstoff. Seine Versorgung betrifft verschiedene Industriezweige mit unterschiedlichen Qualitätsanforderungen.
Für die wirtschaftliche Bewertung zählt entsprechend mehr als die enthaltene Metallmenge. Verarbeiter benötigen geeignete Zusammensetzungen, beherrschbare Verunreinigungen und zuverlässig herstellbare Produkte.
Die USA entwickeln eine eigene Verarbeitungskette
Perpetua Resources (ISIN: CA7142661031) liefert ein konkretes Beispiel für diese Anforderungen. Gemeinsam mit der US Army und dem Idaho National Laboratory eröffnete das Unternehmen im Juli 2026 eine modulare Pilotanlage.
Sie soll anhand von Proben aus dem Stibnite-Goldprojekt demonstrieren, wie hochwertiges Antimontrisulfid für spezialisierte militärische und industrielle Anwendungen hergestellt werden kann.
Damit reicht die Aufgabe von der Lagerstätte bis zum qualifizierten Vorprodukt. Ein geologischer Nachweis allein schafft noch keine einsatzfähige Lieferkette.
Yugo untersucht Gold und Antimon in Bosnien
In Europa bietet Yugo Metals (ISIN: AU0000404998) einen frühen Explorationsansatz. Beim Golden-Hills-Projekt mit Sinjakovo und Jezero in Bosnien und Herzegowina untersucht das Unternehmen Gold-, Antimon-, Silber- und Kupfermineralisierung.
Konkrete Bohrergebnisse liegen insbesondere für Gold vor. Am Erak-Ziel meldete Yugo 36,1 Meter mit durchschnittlich 2,3 Gramm Gold je Tonne, darunter drei Meter mit 14,5 Gramm. Ein weiterer Abschnitt umfasste 10,4 Meter mit 2,6 Gramm Gold je Tonne.
Diese Ergebnisse liefern Ansatzpunkte für weitere Exploration. Welche wirtschaftliche Bedeutung Antimon innerhalb des Systems besitzt, bleibt eine zusätzliche Untersuchungsfrage.
Fazit
Die Bedeutung von Antimon entsteht durch seine unterschiedlichen Funktionen: Es kann Legierungen härten, Bestandteil bestimmter Zündmischungen sein und in anderer chemischer Form zum Flammschutz beitragen. Die von Perpetua genannten mehr als 300 Munitionstypen illustrieren seine militärische Relevanz. Die Ausbauprogramme von Rheinmetall und Lockheed Martin zeigen parallel, welche Größenordnung die Verteidigungsproduktion erreichen soll.
Yugo untersucht die Rohstoffseite dieser industriellen Entwicklung in einem frühen Stadium. Die Goldabschnitte bei Erak geben der weiteren Exploration konkrete Ansatzpunkte. Antimon erweitert das Untersuchungspotenzial des Projektgebiets.
Eine definierte Antimonressource und die Herstellung eines kommerziell geeigneten Produkts sind bislang nicht belegt. Lieferbeziehungen zu den genannten Rüstungskonzernen bestehen nach den vorliegenden Quellen ebenfalls nicht. Weitere Bohrungen, metallurgische Untersuchungen, Genehmigungen und Finanzierung bleiben entscheidend.
Für Anleger zählt deshalb, ob Yugo aus mineralisierten Abschnitten eine wirtschaftlich tragfähige Lagerstätte entwickeln kann. Die vielfältigen Anwendungen erklären den industriellen Bedarf; belastbare Projektdaten müssen die mögliche Rolle von Golden Hills bestimmen.
Quellen
https://perpetuaresources.com/perpetua-resources-us-army-and-idaho-national-laboratory-launch-critical-minerals-pilot-plant-to-advance-antimony-trisulfide-supply/ perpetuaresources.com
https://www.rheinmetall.com/en/media/news-watch/news/2026/07/2026-07-14-artillery-ammunition-from-unterluess-for-ukraine Rheinmetall
https://investors.lockheedmartin.com/news-releases/news-release-details/lockheed-martin-and-department-war-advance-landmark-acquisition Lockheed Martin Corp
https://www.usgs.gov/centers/national-minerals-information-center/antimony-statistics-and-information U.S. Geological Survey
https://www.yugometals.com/projects/sinjakovo
https://www.onvista.de/news/2026/08-18-irw-news-yugo-metals-limited-yugo-bringt-die-entdeckung-erak-voran-0-10-26543984 www.yugometals.com
Lassen Sie sich in den Verteiler für Yugo Metals oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Yugo Metals" oder "Nebenwerte".
Yugo Metals Ltd
Land: Australien
ISIN: AU0000404998
Yugo Metals
Disclaimer/Risikohinweis Yugo Metals
Interessenkonflikte: Mit Yugo Metals existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Yugo Metals. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Yugo Metals können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.
Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Yugo Metals einsehen: https://www.yugometals.com/en
Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.
Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.
Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Yugo Metals vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.
Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.
Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen
Dr. Reuter Investor Relations
Dr. Eva Reuter
Friedrich Ebert Anlage 35-37
60327 Frankfurt
+49 (0) 69 1532 5857
www.dr-reuter.eu
www.small-microcap.eu
Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu
Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.
The post Mehr als 300 Munitionstypen: Warum Antimon hinter dem Rüstungsboom eine wichtige Rolle spielt appeared first on Small- and MicroCap Equity.
Enthaltene Werte: US5398301094,DE0007030009,CA7142661031,AU0000404998
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)