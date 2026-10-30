Mehr als 300 Munitionstypen: Warum Antimon hinter dem Rüstungsboom eine wichtige Rolle spielt

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Mehr als 300 Munitionstypen benötigen nach Angaben von Perpetua Resources eine spezialisierte Form von Antimontrisulfid. Die Zahl zeigt, warum ein wenig bekanntes Metall sicherheitspolitische Bedeutung besitzt: Schon kleine Materialmengen können für die Funktionsfähigkeit zahlreicher Produkte entscheidend sein.

Während Rheinmetall und Lockheed Martin ihre Produktionskapazitäten ausbauen, wächst damit auch die Aufmerksamkeit für die vorgelagerten Lieferketten. Antimon verbindet dabei militärische Anwendungen mit einem deutlich breiteren zivilen Markt - von Flammschutzmitteln bis zu Batterien.

Rheinmetall und Lockheed bauen die Produktion aus

Rheinmetall (ISIN: DE0007030009) will seine jährliche Produktionskapazität bis 2030 auf rund 1,5 Millionen Artilleriegeschosse im Kaliber 155 Millimeter erhöhen. Im Juli berichtete der Konzern über erste Lieferungen aus dem neuen Werk in Unterlüß an die Ukraine. Parallel erweitert das Unternehmen bestehende Standorte und baut zusätzliche Fertigung auf.

Lockheed Martin (ISIN: US5398301094) verfolgt bei PAC-3-MSE-Abfangraketen einen ebenfalls erheblichen Ausbau. Eine im Januar angekündigte Rahmenvereinbarung sieht vor, die jährliche Kapazität von ungefähr 600 auf 2.000 Einheiten zu steigern.

Beide Programme verdeutlichen die industrielle Dimension der Aufrüstung. Zusätzliche Fertigung benötigt dauerhaft verfügbare Komponenten und Materialien. Die genannten Stückzahlen erlauben allerdings keine Berechnung des Antimonbedarfs. Ebenso belegen sie keinen konkreten Antimoneinsatz in diesen Produkten.

Ein Metall mit unterschiedlichen Aufgaben

Bei Munition erfüllt Antimon je nach Verbindung unterschiedliche Funktionen. Als Legierungsbestandteil kann es Blei härten. Antimontrisulfid wird dagegen in bestimmten Zündmischungen eingesetzt, die den Verbrennungsvorgang einer Patrone einleiten.

Diese Anwendungen unterscheiden sich vom größten zivilen Einsatzgebiet wichtiger Antimonverbindungen: dem Flammschutz. Nach Angaben des US Geological Survey wird Antimontrioxid überwiegend in entsprechenden Rezepturen verwendet. Dazu gehören Anwendungen in Kunststoffen und Textilien, etwa Sitzbezüge für Fahrzeuge und Flugzeuge.

Weitere Einsatzfelder liegen in Bleilegierungen, bestimmten Blei-Säure-Batterien, Glas und Keramik. Antimon ist deshalb kein reiner Rüstungsrohstoff. Seine Versorgung betrifft verschiedene Industriezweige mit unterschiedlichen Qualitätsanforderungen.

Für die wirtschaftliche Bewertung zählt entsprechend mehr als die enthaltene Metallmenge. Verarbeiter benötigen geeignete Zusammensetzungen, beherrschbare Verunreinigungen und zuverlässig herstellbare Produkte.

Die USA entwickeln eine eigene Verarbeitungskette

Perpetua Resources (ISIN: CA7142661031) liefert ein konkretes Beispiel für diese Anforderungen. Gemeinsam mit der US Army und dem Idaho National Laboratory eröffnete das Unternehmen im Juli 2026 eine modulare Pilotanlage.

Sie soll anhand von Proben aus dem Stibnite-Goldprojekt demonstrieren, wie hochwertiges Antimontrisulfid für spezialisierte militärische und industrielle Anwendungen hergestellt werden kann.

Damit reicht die Aufgabe von der Lagerstätte bis zum qualifizierten Vorprodukt. Ein geologischer Nachweis allein schafft noch keine einsatzfähige Lieferkette.

Yugo untersucht Gold und Antimon in Bosnien

In Europa bietet Yugo Metals (ISIN: AU0000404998) einen frühen Explorationsansatz. Beim Golden-Hills-Projekt mit Sinjakovo und Jezero in Bosnien und Herzegowina untersucht das Unternehmen Gold-, Antimon-, Silber- und Kupfermineralisierung.

Konkrete Bohrergebnisse liegen insbesondere für Gold vor. Am Erak-Ziel meldete Yugo 36,1 Meter mit durchschnittlich 2,3 Gramm Gold je Tonne, darunter drei Meter mit 14,5 Gramm. Ein weiterer Abschnitt umfasste 10,4 Meter mit 2,6 Gramm Gold je Tonne.

Diese Ergebnisse liefern Ansatzpunkte für weitere Exploration. Welche wirtschaftliche Bedeutung Antimon innerhalb des Systems besitzt, bleibt eine zusätzliche Untersuchungsfrage.

Fazit

Die Bedeutung von Antimon entsteht durch seine unterschiedlichen Funktionen: Es kann Legierungen härten, Bestandteil bestimmter Zündmischungen sein und in anderer chemischer Form zum Flammschutz beitragen. Die von Perpetua genannten mehr als 300 Munitionstypen illustrieren seine militärische Relevanz. Die Ausbauprogramme von Rheinmetall und Lockheed Martin zeigen parallel, welche Größenordnung die Verteidigungsproduktion erreichen soll.

Yugo untersucht die Rohstoffseite dieser industriellen Entwicklung in einem frühen Stadium. Die Goldabschnitte bei Erak geben der weiteren Exploration konkrete Ansatzpunkte. Antimon erweitert das Untersuchungspotenzial des Projektgebiets.

Eine definierte Antimonressource und die Herstellung eines kommerziell geeigneten Produkts sind bislang nicht belegt. Lieferbeziehungen zu den genannten Rüstungskonzernen bestehen nach den vorliegenden Quellen ebenfalls nicht. Weitere Bohrungen, metallurgische Untersuchungen, Genehmigungen und Finanzierung bleiben entscheidend.

Für Anleger zählt deshalb, ob Yugo aus mineralisierten Abschnitten eine wirtschaftlich tragfähige Lagerstätte entwickeln kann. Die vielfältigen Anwendungen erklären den industriellen Bedarf; belastbare Projektdaten müssen die mögliche Rolle von Golden Hills bestimmen.

Quellen

https://perpetuaresources.com/perpetua-resources-us-army-and-idaho-national-laboratory-launch-critical-minerals-pilot-plant-to-advance-antimony-trisulfide-supply/ perpetuaresources.com

https://www.rheinmetall.com/en/media/news-watch/news/2026/07/2026-07-14-artillery-ammunition-from-unterluess-for-ukraine Rheinmetall

https://investors.lockheedmartin.com/news-releases/news-release-details/lockheed-martin-and-department-war-advance-landmark-acquisition Lockheed Martin Corp

https://www.usgs.gov/centers/national-minerals-information-center/antimony-statistics-and-information U.S. Geological Survey

https://www.yugometals.com/projects/sinjakovo

https://www.onvista.de/news/2026/08-18-irw-news-yugo-metals-limited-yugo-bringt-die-entdeckung-erak-voran-0-10-26543984 www.yugometals.com

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