VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 30
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-10-29
|IE00BF541XXX
|464000.000
|63556791.03
|136.9758
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-10-29
|IE00BF540XXX
|754000.000
|55469500.05
|73.5670
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-10-29
|IE00BQQP9XXX
|44000000.000
|4059525090.20
|92.2619
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-10-29
|IE00BDFBTXXX
|36825000.000
|2145019349.41
|58.2490
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-10-29
|IE00BYWQWXXX
|9900000.000
|623144684.22
|62.9439
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-10-29
|IE00BQQP9XXX
|12100000.000
|1129639822.47
|93.3587
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-10-29
|IE00BDS67XXX
|3448000.000
|236197648.00
|68.5028
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-10-29
|IE00BQQP9XXX
|5650000.000
|392950115.05
|69.5487
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-10-29
|IE00BL0BMXXX
|4450000.000
|167067325.95
|37.5432
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-10-29
|IE00BMC38XXX
|86450000.000
|9019654597.86
|104.3338
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-10-29
|IE00BMDH1XXX
|12400000.000
|95591875.32
|7.7090
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-10-29
|IE00BMDKNXXX
|45100000.000
|489063622.02
|10.8440
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-10-29
|IE0000H44XXX
|470000.000
|6993404.55
|14.8796
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-10-29
|IE0002PG6XXX
|86850000.000
|905278285.86
|10.4235
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-10-29
|IE0005B8WXXX
|730000.000
|15619699.12
|21.3968
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-10-29
|IE000YU9KXXX
|21790000.000
|1619066824.05
|74.3032
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-10-29
|IE000B9PQXXX
|870000.000
|25714532.82
|29.5569
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-10-29
|IE0001J5AXXX
|735000.000
|20871101.63
|28.3961
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-10-29
|IE0005TF9XXX
|720000.000
|14582090.65
|20.2529
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-10-29
|IE000M7V9XXX
|42120000.000
|1887853467.76
|44.8208
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-10-29
|IE000NXF8XXX
|9220000.000
|306269311.31
|33.2179
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-10-29
|IE000YYE6XXX
|114950000.000
|6881938305.12
|59.8690
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-10-29
|IE000J6CHXXX
|2774000.000
|67390012.35
|24.2934
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-10-29
|IE0007I99XXX
|1550000.000
|42251254.22
|27.2589
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-10-29
|IE000SBU1XXX
|510000.000
|13553668.10
|26.5758
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-10-29
|IE0007Y8YXXX
|30350000.000
|791761252.09
|26.0877
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-10-29
|IE000QYDXXXX
|1450000.000
|30268987.61
|20.8752
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-10-29
|IE000YYVSXXX
|5250000.000
|86621830.12
|16.4994
|VanEck Agribusiness UCITS ETF
|2026-10-29
|IE000GLK5XXX
|400000.000
|7281405.07
|18.2035
|VanEck China Semiconductor UCITS ETF
|2026-10-29
|IE000TS4BXXX
|150000.000
|2719098.16
|18.1273
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