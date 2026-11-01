Milliarden für neue Psychedelika-Medikamente: Wer behandelt künftig die Patienten?

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Eli Lilly plant eine Übernahme für bis zu 3,8 Milliarden US-Dollar, AbbVie hat bereits 1,2 Milliarden Dollar in einen psychedelischen Wirkstoff investiert. Die internationale Pharmaindustrie entdeckt neue Behandlungsmöglichkeiten für schwere psychische Erkrankungen. Doch mit der Entwicklung neuer Medikamente entsteht eine zweite Herausforderung: Wer verfügt über die medizinische Infrastruktur, um diese Therapien sicher und in größerem Umfang anzubieten? Das australische Unternehmen Emyria hat sich genau auf diesen Bereich spezialisiert.

Für Millionen Menschen mit schweren Depressionen, posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS) oder Angststörungen bringen herkömmliche Behandlungsmethoden nicht immer die erhoffte Besserung. Neue psychedelische Wirkstoffe könnten künftig zusätzliche therapeutische Möglichkeiten eröffnen.

Wie groß das Interesse inzwischen ist, zeigt ein aktueller Bericht des renommierten Wissenschaftsmagazins Nature vom 27. Oktober 2026. Trotz früherer regulatorischer Rückschläge investieren große Pharmaunternehmen Milliardenbeträge in die Entwicklung psychedelischer Medikamente.

Damit rückt eine Frage zunehmend in den Mittelpunkt: Wie lassen sich diese neuen Behandlungsmethoden später in die reguläre Gesundheitsversorgung integrieren?

Eli Lilly und AbbVie: Milliardeninvestitionen verändern die Branche

Der US-Pharmakonzern Eli Lilly (ISIN: US5324571083) kündigte im Juli 2026 die geplante Übernahme des auf psychedelische Arzneimittel spezialisierten Unternehmens AtaiBeckley für bis zu 3,8 Milliarden US-Dollar an. Im Zentrum steht unter anderem der Wirkstoffkandidat BPL-003 zur Behandlung therapieresistenter Depressionen.

Bereits 2025 hatte AbbVie (ISIN: US00287Y1091) für rund 1,2 Milliarden US-Dollar den psychedelischen Wirkstoffkandidaten Bretisilocin von Gilgamesh Pharmaceuticals übernommen.

Die Transaktionen zeigen, dass etablierte Pharmakonzerne in psychedelischen Wirkstoffen inzwischen eine ernstzunehmende Möglichkeit zur Erweiterung ihrer Entwicklungspipelines sehen.

Auch die klinische Forschung liefert neue Impulse. Nature verweist auf fortgeschrittene Studien zu Depressionen und Angststörungen sowie auf die Entwicklung kürzer wirkender Substanzen, die Behandlungen künftig praktikabler machen könnten.

Allerdings unterscheiden sich psychedelisch unterstützte Therapien erheblich von der gewöhnlichen Einnahme eines Medikaments. Häufig benötigen Patienten eine sorgfältige Vorbereitung, spezialisierte medizinische Betreuung während der Behandlung und eine strukturierte Nachsorge.

Genau daraus könnte ein eigenständiger Wachstumsmarkt für spezialisierte Gesundheitsdienstleister entstehen.

Emyria: Bereits heute in vier australischen Bundesstaaten aktiv

Während die großen Pharmaunternehmen Milliarden in neue Wirkstoffe investieren, baut Emyria Limited (ISIN: AU0000073645) bereits die praktische Infrastruktur für innovative psychiatrische Behandlungen aus.

Das australische Unternehmen betreibt über sein Empax-Netzwerk spezialisierte Kliniken und bietet unter anderem psychedelisch unterstützte Therapien innerhalb des australischen regulatorischen Rahmens an.

Mit der Eröffnung seiner ersten Klinik in Sydney im September 2026 ist Emyria inzwischen in vier australischen Bundesstaaten vertreten: Western Australia, Queensland, Victoria und New South Wales.

Die nationale Behandlungskapazität wurde auf 18 Plätze erhöht. Damit verfügt das Unternehmen nach eigenen Angaben über Kapazitäten für bis zu 90 Dosierungssitzungen pro Woche.

Besonders interessant ist die wirtschaftliche Entwicklung. Im Septemberquartal 2026 erzielte Emyria einen Rekordumsatz von 1,42 Millionen australischen Dollar. Im entsprechenden Vorjahresquartal waren es noch 470.000 Dollar gewesen.

Das entspricht einem Umsatzwachstum von rund 202 Prozent innerhalb eines Jahres.

Auch bei der Kostenerstattung gibt es Fortschritte. Emyria erhielt erste Genehmigungen für Behandlungen im Rahmen des australischen Department of Veterans' Affairs. Mehr als 40 Überweisungen von Veteranen befanden sich zuletzt in der Patientenpipeline.

Für das Unternehmen ist dies ein wichtiger Schritt, da die Integration innovativer Therapien in bestehende Erstattungssysteme eine wesentliche Voraussetzung für eine breitere Anwendung darstellt.

US-Arzneimittelbehörde FDA hört Emyria an

Die internationale Entwicklung könnte Emyria zusätzliche Perspektiven eröffnen.

Am 14. September 2026 präsentierte Executive Chairman Greg Hutchinson die praktischen Behandlungserfahrungen des Unternehmens bei einer öffentlichen Anhörung der US-Arzneimittelbehörde FDA.

Emyria gehörte zu den ausgewählten Teilnehmern, die ihre Erfahrungen persönlich vortragen konnten.

Im Mittelpunkt standen Fragen der Patientensicherheit, der Ausbildung medizinischer Fachkräfte, des Zugangs zu Behandlungen und der systematischen Erfassung klinischer Daten.

Kurz darauf ernannte Emyria den ehemaligen US-Minister für Veteranenangelegenheiten, Dr. David Shulkin, zum strategischen Berater.

Shulkin soll das Unternehmen insbesondere bei der Entwicklung möglicher Partnerschaften und kommerzieller Aktivitäten im amerikanischen Gesundheitsmarkt unterstützen.

Die Kombination aus praktischer Behandlungserfahrung, regulatorischem Austausch und strategischer Expertise könnte für Emyrias internationale Entwicklung von Bedeutung sein.

Der mögliche Milliardenmarkt braucht mehr als Medikamente

Eine weitere interessante Entwicklung findet sich im aktuellen Nature-Bericht: Die amerikanische Gesundheitsbehörde SAMHSA empfahl den Bundesstaaten im August 2026, sich auf mögliche Zulassungen psychedelischer Therapien vorzubereiten und die dafür erforderliche Gesundheitsinfrastruktur aufzubauen.

Damit erhält genau jener Bereich Aufmerksamkeit, in dem Emyria bereits operative Erfahrungen gesammelt hat.

Das Unternehmen kombiniert spezialisierte Kliniken, geschulte Therapeuten, psychiatrische Betreuung und die Erfassung realer Behandlungsergebnisse.

Auch für Arzneimittelentwickler könnte diese Infrastruktur interessant werden. Emyria befindet sich nach eigenen Angaben in fortgeschrittenen Gesprächen mit einem weiteren internationalen pharmazeutischen Partner für sein Empax Global Partnership Program.

Die mögliche Vereinbarung wäre ein zusätzlicher Schritt bei der Nutzung seines Kliniknetzwerks für internationale Kooperationen.

Fazit

Die milliardenschweren Investitionen von Eli Lilly und AbbVie zeigen, wie ernst die internationale Pharmaindustrie das Potenzial psychedelischer Arzneimittel inzwischen nimmt. Was lange als experimenteller Forschungsbereich galt, entwickelt sich zunehmend zu einem strategisch interessanten Segment der modernen Psychiatrie.

Für Emyria eröffnet diese Entwicklung eine interessante Perspektive. Während große Pharmakonzerne Milliarden in die Entwicklung neuer Wirkstoffe investieren, hat das australische Unternehmen bereits eine klinische Infrastruktur aufgebaut, in der innovative Behandlungen unter regulierten Bedingungen durchgeführt werden.

Die Expansion auf vier australische Bundesstaaten, das Umsatzwachstum von rund 202 Prozent und die zunehmende Einbindung öffentlicher Kostenträger zeigen, dass Emyria sein Geschäftsmodell operativ weiterentwickelt.

Besonders spannend ist die internationale Dimension: Die Präsentation vor der FDA und die Ernennung des ehemaligen US-Veteranenministers Dr. David Shulkin könnten wichtige Grundlagen für künftige Partnerschaften in den Vereinigten Staaten schaffen.

Entscheidend wird nun sein, wie schnell Emyria die Auslastung seines Kliniknetzwerks steigern und zusätzliche kommerzielle Kooperationen aufbauen kann.

Während die Pharmakonzerne Milliarden in neue Medikamente investieren, arbeitet Emyria bereits an einer entscheidenden Voraussetzung für deren zukünftigen Einsatz: der Infrastruktur, um Patienten tatsächlich behandeln zu können.

Quellen:

https://www.nature.com/articles/d41586-026-03390-8

https://www.nature.com/articles/d41586-026-03402-7

https://emyria.com/

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Emyria Ltd / ISIN: AU0000073645

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Enthaltene Werte: US5324571083,US00287Y1091,AU0000073645