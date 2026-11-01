Die Almonty-Aktie bleibt nach unserer kritischen Berichterstattung von letzter Woche unter Druck. Dabei hat der Wolframproduzent mit der Inbetriebnahme der Sangdong-Mine in Südkorea einen wichtigen Meilenstein erreicht. Doch statt Euphorie herrscht Ernüchterung. Verzögerungen bei den Ausbauplänen, eine ambitionierte Bewertung und erhebliche finanzielle Risiken werfen Fragen auf. Unsere kritische Einschätzung bleibt bestehen: Die Wolfram-Story ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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