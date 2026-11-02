20 Tonnen nach acht Monaten Exportpause: Warum Chinas Antimon-Lieferung die Versorgungsfrage nicht löst

Anzeige / Werbung

20 Tonnen Antimonmetall hat China im September exportiert - nach acht Monaten ohne Ausfuhren unter dem betreffenden Zollcode. Das berichtet Fifty One Magazine unter Berufung auf chinesische Handelsdaten und eine Auswertung von Shanghai Metals Market. Die gesamte Lieferung ging demnach nach Südkorea.

Für einen Markt, dessen Handelsströme seit Einführung chinesischer Exportkontrollen erheblich verändert wurden, ist das bemerkenswert. Eine einzelne Lieferung beantwortet jedoch nicht die Frage, ob westliche Industriekunden wieder dauerhaft auf chinesisches Metall zugreifen können.

Gerade für die Verteidigungsindustrie zählt Verlässlichkeit. Zusätzliche Fabriken und staatliche Aufträge schaffen Produktionsmöglichkeiten. Die passenden Materialien müssen ebenfalls verfügbar sein.

Antimon verbindet zivile Industrie und Verteidigung

Antimon wird unter anderem in Flammschutzmitteln, Bleilegierungen und Batterien eingesetzt. Für bestimmte militärische Zündmittel besitzt die Verbindung Antimontrisulfid Bedeutung. Nach Angaben von Perpetua Resources wird eine spezialisierte Form davon für mehr als 300 Munitionstypen benötigt.

Metall, Oxid und Trisulfid sind dabei unterschiedliche Produkte. Eine Lieferung von Antimonmetall nach Südkorea belegt weder die Verfügbarkeit militärisch geeigneten Trisulfids noch eine Öffnung des amerikanischen Marktes.

Auch Handelsdaten haben Grenzen: Sie zeigen Warenkategorien und Zielländer, aber nicht automatisch den späteren Verwendungszweck oder die Eignung für anspruchsvolle Anwendungen.

Rheinmetall und Lockheed erweitern ihre Kapazitäten

Wie stark die industrielle Basis wachsen soll, zeigt Rheinmetall (ISIN: DE0007030009). Der Konzern strebt bis 2030 eine jährliche Produktionskapazität von rund 1,5 Millionen Artilleriegeschossen im Kaliber 155 Millimeter an. Eine Mitteilung vom September bestätigt dieses Ausbauziel.

Lockheed Martin (ISIN: US5398301094) plant ebenfalls einen erheblichen Kapazitätsanstieg. Eine im Januar angekündigte Rahmenvereinbarung sieht vor, die jährliche Fertigungskapazität für PAC-3-MSE-Abfangraketen von ungefähr 600 auf 2.000 Einheiten zu erhöhen.

Solche Programme erfordern belastbare Lieferketten über zahlreiche Produktionsstufen. Aus den Stückzahlen lässt sich allerdings kein konkreter Antimonbedarf ableiten. Sie illustrieren den Ausbau der Verteidigungsproduktion; einen bestimmten Antimoneinsatz in diesen Produkten belegen die Mitteilungen nicht.

Die USA entwickeln eine eigene Antimonkette

Einen direkten Rohstoffbezug liefert Perpetua Resources (ISIN: CA7142661031). Gemeinsam mit der US Army und dem Idaho National Laboratory eröffnete das Unternehmen im Juli eine modulare Pilotanlage.

Sie soll anhand von Proben aus dem Stibnite-Goldprojekt demonstrieren, wie hochwertiges Antimontrisulfid für spezialisierte militärische und industrielle Anwendungen hergestellt werden kann.

Damit geht es um mehr als die Gewinnung eines Metalls. Verarbeitung, Reinheit und technische Qualifikation entscheiden darüber, ob ein Rohstoff tatsächlich eingesetzt werden kann.

Zusätzliche Aufmerksamkeit verdient die chinesische Bekanntmachung Nr. 72 von 2025. Ihr Wortlaut setzt einen Teil der besonderen US-Exportbeschränkungen bis zum 27. November 2026 aus. Daraus lässt sich ohne Prüfung weiterer Regelungen jedoch kein pauschaler Lieferstopp ab Ende November ableiten.

Yugo untersucht Gold und Antimon in Bosnien

Für Europa bleibt die Suche nach zusätzlichen Quellen relevant. Yugo Metals (ISIN: AU0000404998) untersucht beim Golden-Hills-Projekt mit Sinjakovo und Jezero in Bosnien und Herzegowina Gold-, Antimon-, Silber- und Kupfermineralisierung.

Konkrete Explorationsergebnisse liegen insbesondere für Gold vor. Am Erak-Ziel meldete Yugo 36,1 Meter mit durchschnittlich 2,3 Gramm Gold je Tonne, darunter drei Meter mit 14,5 Gramm. Ein weiterer Abschnitt umfasste 10,4 Meter mit 2,6 Gramm Gold je Tonne.

Diese Ergebnisse geben weiteren Untersuchungen eine Grundlage. Welche wirtschaftliche Bedeutung Antimon innerhalb des Systems besitzt, bleibt zu klären.

Fazit

Die gemeldeten 20 Tonnen sind ein beobachtenswertes Handelssignal. Eine dauerhaft geöffnete Lieferroute für europäische oder amerikanische Kunden lässt sich daraus noch nicht ableiten. Entscheidend wird, ob weitere Lieferungen folgen und welche Abnehmer tatsächlich Zugang erhalten.

Rheinmetalls und Lockheed Martins Ausbauprogramme verdeutlichen parallel den Bedarf an belastbaren industriellen Lieferketten. Perpetuas Pilotanlage zeigt konkret, wie Rohstoffentwicklung und spezialisierte Verarbeitung zusammengeführt werden sollen.

Yugo bietet einen deutlich früheren Explorationsansatz in geografischer Nähe zur EU. Die Goldresultate bei Erak liefern Ansatzpunkte; Antimon erweitert die geologische Fragestellung. Eine definierte Antimonressource, ein geeignetes Verkaufsprodukt oder Lieferbeziehungen zu den genannten Unternehmen sind bislang nicht belegt.

Anleger sollten deshalb weitere Bohrungen, die Kontinuität der Mineralisierung und spätere metallurgische Ergebnisse verfolgen. Genehmigungen, Finanzierung und wirtschaftliche Tragfähigkeit bleiben wesentliche Hürden. Chinas Exportpolitik erklärt die Suche nach Alternativen - ob Yugo eine solche entwickeln kann, müssen Projektergebnisse zeigen.

Quellen

https://www.rheinmetall.com/en/media/news-watch/news/2026/09/2026-09-14-rheinmetall-supplies-artillery-ammunition-to-international-customer Rheinmetall

https://investors.lockheedmartin.com/news-releases/news-release-details/lockheed-martin-and-department-war-advance-landmark-acquisition investors.lockheedmartin.com

https://www.investors.perpetuaresources.com/investors/news/perpetua-resources-inl-launch-pilot-plant Corporate

https://exportcontrol.mofcom.gov.cn/article/hgfw/lywxcx/gzqd/202511/1197.html exportcontrol.mofcom.gov.cn

https://www.yugometals.com/projects/sinjakovo

https://www.onvista.de/news/2026/08-18-irw-news-yugo-metals-limited-yugo-bringt-die-entdeckung-erak-voran-0-10-26543984 www.yugometals.com

https://www.linkedin.com/pulse/twenty-tonnes-antimony-metal-left-china-september-first-7jnye/

Lassen Sie sich in den Verteiler für Yugo Metals oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Yugo Metals" oder "Nebenwerte".

Yugo Metals Ltd

Land: Australien

ISIN: AU0000404998

Yugo Metals

Disclaimer/Risikohinweis Yugo Metals

Interessenkonflikte: Mit Yugo Metals existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Yugo Metals. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Yugo Metals können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Yugo Metals einsehen: https://www.yugometals.com/en



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Yugo Metals vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post 20 Tonnen nach acht Monaten Exportpause: Warum Chinas Antimon-Lieferung die Versorgungsfrage nicht löst appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: US5398301094,DE0007030009,CA7142661031,AU0000404998