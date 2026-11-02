Die Friedrich Vorwerk Group hat starke vorläufige Zahlen für den Neunmonatszeitraum 2026 vorgelegt. Der Umsatz stieg um 12 % auf 565,6 Mio. Euro und das EBITDA verbesserte sich sogar um rund 64 % auf 173,4 Mio. Euro. Für das Gesamtjahr 2026 wird das Unternehmen nun abermals deutlich optimistischer. Auf Basis der starken Q3-Entwicklung soll der Umsatz nun in einer Spanne zwischen 760 und 790 Mio. Euro (zuvor: 730 bis 780 Mio. Euro) liegen und das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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