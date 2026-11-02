Eine deutliche Prognosesenkung hat den Handel bei den Nebenwerten am Montag geprägt. Der Verkehrstechnikspezialist init kappt sein Ergebnisziel, die Aktie brach ein. Zugleich holen sich Enapter und aap Implantate frisches Kapital bei ihren Aktionären. Mutares gibt Einblick in eine mögliche Verkaufsprüfung bei Efacec, Alzchem startet einen Aktienrückkauf, und 2G Energy hat einen neuen Finanzvorstand. init senkt die EBIT-Prognose für 2026: init innovation in traffic systems (ISIN: DE0005759807) rechnet für 2026 nur noch mit einem operativen Ergebnis (EBIT) von 33 bis 37 Mio. Euro. Bisher hatte der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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