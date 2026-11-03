Nachrüsten, umbauen, erneuern? Wann kommt die Antriebswende? dynaCERT will bestehende Dieselmotoren mithilfe seiner Wasserstofftechnologie effizienter machen. Deutz erweitert sein Motorengeschäft um Energie- und Verteidigungstechnik. Daimler Truck verbindet das etablierte Nutzfahrzeuggeschäft mit der Entwicklung neuer Antriebe. Der Weg zu emissionsärmeren Nutzfahrzeugen führt früher oder später zwangsläufig zum handfesten Zahlencheck. Wie und wann rechnen sich Investitionen? Welches Unternehmen hat die besten Antworten?
Enthaltene Werte: CA26780A1084,DE0006305006,DE000DTR0XXXDen vollständigen Artikel lesen ...
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