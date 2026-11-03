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zukunftsbilanzen.de
03.11.2026 06:46 Uhr
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Volkswagen vor dem KO? Xiaomi gibt Gas auf der Überholspur! Strategic Resources vor der Bodenbildung mit Rebound-Chance!

Der folgende Artikel beleuchtet drei spannende Börsenwerte. Während Volkswagen mit tiefroten Quartalszahlen, harten Sparmaßnahmen und neuen Prozessen ringt, zeigt Xiaomi im E-Segment mit beeindruckenden Rekordauslieferungen, wie moderne chinesische E-Auto und Tech-Firmen traditionelle Branchen aufmischen und die Alten das Fürchten lehren. Im Anschluss richtet sich der Blick auf den aussichtsreichen Rohstoffentwickler Strategic Resources, der vor einer spannenden charttechnischen Bodenbildung stehen könnte und mit seinem zukunftsweisenden BlackRock-Projekt in Kanada die essenziellen Metalle für die globale Energiewende liefern möchte. Lesen Sie weiter und erfahren Sie, wo die Chancen und Risiken liegen und ob einer der Werte Ihr Depot bereichern könnte.

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© 2026 zukunftsbilanzen.de
Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

Während viele Anleger jetzt auf ExxonMobil, Chevron oder Shell setzen, könnte das größere Potenzial längst woanders liegen. Denn hohe Ölpreise machen neue Investitionen in Förderung, Transport und Verarbeitung wieder attraktiv. Davon profitieren vor allem jene Unternehmen, die Bohrtechnik, Ausrüstung und Dienstleistungen bereitstellen oder bereits über wertvolle Infrastruktur verfügen.

Hier dürfte die zweite Welle des Öl-Booms entstehen. Statt den bereits stark gelaufenen Produzenten hinterherzulaufen, können Anleger auf die Unternehmen setzen, die am milliardenschweren Wiederaufbau der globalen Energieinfrastruktur verdienen.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, die von der historischen Öl-Krise besonders profitieren könnten.

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