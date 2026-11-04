Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Power Metallic Mines Die weltweiten Aktienmärkte stehen im Spätherbst 2026 vor wichtigen Richtungsentscheidungen. Hier und da kommt und kam es schon zu starken Verwerfungen, wie z. B. zuletzt extrem bei Intel und anderen Chipaktien. Während Technologiewerte wie Apple trotz glänzender Bestmarken mit unerwartetem Margendruck und teuren Speicherchips kämpfen, erlebt der Halbleiteranlagenbauer Aixtron dank explodierender Auftragsbücher einen großen Befreiungsschlag. Abseits der großen Indizes und Aktienwerte lohnt auch ein Blick auf den Rohstoffsektor: Bei Power Metallic Mines könnte eine stärkere Konsolidierung den Nährboden bereitet haben, um nun einen Rebound einzuleiten. Die guten Bohrresultate und die anstehende PEA könnten dann in der Folge den Weg für die ganz großen Kursfantasien ebnen. Lesen Sie hier, wie Sie diese drei Aktien in der aktuellen Marktphase richtig einordnen.
Enthaltene Werte: CA73929R1055,US0378331005,DE000A0WMPJ6Den vollständigen Artikel lesen ...
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