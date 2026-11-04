© Foto: Arne Dedert/dpaDer DAX steht vor einem schwachen Start. Die US-Midterms setzen KI-Aktien unter Druck, während BMW erneut warnt. Continental, Fresenius, Heidelberg Materials und Siltronic liefern dagegen positive Nachrichten.
Enthaltene Werte: US0079031078,DE0005190003,DE0005439004,DE0006047004,DE0008469XXX,EU0009652XXX,US6311011XXX,DE000WAF3001,JP9010C00XXX,US78378X1XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,2455711,2455717,KRD020020XXX,HK0000004XXX,XC0007924XXX,BTC~USD,DE000FRE5EN2Den vollständigen Artikel lesen
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