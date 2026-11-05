Der US-Wahl-Schock sorgt für ein echtes Beben an den globalen Finanzmärkten und lässt die Kurse kräftig tanzen! Nach dem Erfolg der Demokraten bei den Midterms atmen Anleger spürbar auf, da Donald Trumps protektionistische Pläne blockiert sind und die politische Unsicherheit mit einmal verfliegt. Besonders an den Rohstoffbörsen brennt jetzt die Hütte, denn der Ölpreis befindet sich im freien Fall. Das freut nicht nur die Verbraucher an der Zapfsäule, sondern setzt auch massive Wachstumsimpulse für die gesamte Weltwirtschaft. Weniger Energiekosten bedeuten schließlich sinkende Erzeugerpreise und mehr Geld in den Taschen der Konsumenten, was die Kauflaune massiv ankurbelt. Von dieser Dynamik profitiert allen voran die Tourismusbranche, denn sinkende Kerosinkosten lassen die Aktien von Airlines und Reiseveranstaltern steil gehen. Gleichzeitig bremste Trumps fossile Agenda über Monate, was die erneuerbaren Energien nun wieder voll ins Rampenlicht rückt. Erwartet wird nun, dass nachhaltige Investments und Green Tech ein fulminantes Comeback auf dem Parkett haben werden. Eine Kombination aus billiger Energie und verlässlicher Klimapolitik sollte genug Treibstoff für steigende Kurse in den vernachlässigten Segmenten liefern. Eine kleine Auswahl an Ideen wollen wir an dieser Stelle mitliefern.

Den vollständigen Artikel lesen ...