Xylem meldet 2,3 Milliarden Dollar Auftragseingang und plant Konzernumbau - De.mem wächst mit wiederkehrendem Wassergeschäft

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Der internationale Wassertechnologiemarkt befindet sich in einer Phase strategischer Veränderungen. Der US-amerikanische Branchenkonzern Xylem (ISIN: US98419M1009) meldete am 27. Oktober 2026 einen Auftragseingang von rund 2,3 Milliarden US-Dollar und kündigte gleichzeitig eine umfassende Neuausrichtung seiner Konzernstruktur an. Während große Anbieter ihre Portfolios auf Profitabilität und ausgewählte Wachstumsfelder ausrichten, gewinnen langfristige Kundenbeziehungen und wiederkehrende Dienstleistungen an Bedeutung. Auch der australische Wasseraufbereitungsspezialist De.mem Limited (ISIN: AU000000DEM4) verfolgt ein Geschäftsmodell, das weit über den einmaligen Verkauf von Anlagen hinausgeht. Die jüngsten Quartalszahlen zeigen, dass das Unternehmen seine Zahlungseingänge weiter steigern und zugleich einen Rekord beim operativen Cashflow erzielen konnte.

Xylem steigert Auftragseingang und kündigt Konzernumbau an

Im dritten Quartal 2026 verzeichnete Xylem einen Auftragseingang von rund 2,3 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Wachstum von sieben Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Umsatz entwickelte sich dagegen schwächer und sank um drei Prozent auf rund 2,2 Milliarden US-Dollar. Trotz dieser Entwicklung verbesserte der Konzern seine bereinigte EBITDA-Marge um 70 Basispunkte auf 23,9 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 1,44 US-Dollar und lag damit fünf Prozent über dem Vorjahreswert. Allerdings senkte Xylem zugleich seine Prognose für das Gesamtjahr 2026 und erwartet nun einen Umsatz von rund 8,95 Milliarden US-Dollar. Die Zahlen zeigen, dass die Nachfrage nach Wassertechnologie weiterhin vorhanden ist, sich neue Bestellungen jedoch nicht zwangsläufig unmittelbar in steigenden Umsätzen niederschlagen.

Parallel zu den Quartalszahlen kündigte Xylem eine strategische Neuordnung an. Das Unternehmen beabsichtigt, sich von den Geschäftsbereichen Applied Water International und Specialty Flow Control zu trennen. Außerdem soll die bisherige Struktur mit vier Geschäftssegmenten ab 2027 auf drei Segmente reduziert werden. Mit diesen Maßnahmen will sich Xylem stärker auf ausgewählte Wachstumsmöglichkeiten konzentrieren und seine operative Organisation vereinfachen. Die angekündigten Verkäufe sind bislang Planungen und keine abgeschlossenen Transaktionen. Der Konzernumbau verdeutlicht dennoch, wie intensiv sich selbst etablierte Branchenunternehmen mit der Frage beschäftigen, welche Technologien und Dienstleistungen künftig den größten Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung leisten können.

Wasseraufbereitung wird zunehmend zum laufenden Industriegeschäft

Die strategische Neuausrichtung von Xylem fällt in eine Zeit, in der sich die Anforderungen industrieller und kommunaler Wasserkunden verändern. Neben der Installation neuer Anlagen gewinnen deren langfristige Verfügbarkeit, regelmäßige Wartung und ein effizienter Betrieb an Bedeutung. Wasseraufbereitung ist für viele Industriebetriebe keine einmalige Investition, sondern eine dauerhaft benötigte Leistung. Pumpen müssen gewartet, Membranen ausgetauscht und Prozesschemikalien regelmäßig nachgeliefert werden. Daraus entstehen für spezialisierte Anbieter Geschäftsmodelle, die technische Ausrüstung mit wiederkehrenden Produkten und Dienstleistungen verbinden. Anders als bei einem reinen Anlagenverkauf kann die Kundenbeziehung dadurch über viele Jahre bestehen bleiben. Wie wirtschaftlich attraktiv solche Modelle tatsächlich sind, hängt allerdings von der Vertragsgestaltung, den Betriebskosten und der zuverlässigen Erbringung der vereinbarten Leistungen ab.

De.mem setzt auf langfristige Kundenbeziehungen

Ein solches kombiniertes Geschäftsmodell verfolgt auch De.mem. Das Unternehmen entwickelt und liefert dezentrale Wasser- und Abwasseraufbereitungssysteme und ergänzt diese durch Pumpentechnik, Spezialchemikalien, Membranen sowie Betriebs- und Wartungsleistungen. Dazu gehören auch sogenannte Build-Own-Operate-Modelle, bei denen De.mem Anlagen errichtet, besitzt und für Kunden betreibt. Nach Unternehmensangaben entfallen inzwischen mehr als 90 Prozent der Zahlungseingänge auf wiederkehrendes Geschäft. Diese Kennzahl bedeutet nicht, dass sämtliche zukünftigen Einnahmen vertraglich garantiert sind. Sie verdeutlicht jedoch, dass ein großer Teil der Geschäftstätigkeit auf regelmäßig benötigten Leistungen und Produkten beruht. Besonders im Bergbau und in anderen wasserintensiven Industrien ist die kontinuierliche Versorgung mit funktionsfähiger Wassertechnik und geeigneten Betriebsmitteln ein wichtiger Bestandteil der Produktionsinfrastruktur.

30 Quartale Wachstum und ein neuer Cashflow-Rekord

Die jüngsten Unternehmenszahlen zeigen, dass De.mem sein operatives Geschäft weiter ausbauen konnte. Im Septemberquartal 2026 erreichten die Zahlungseingänge rund 10,1 Millionen australische Dollar. Das entspricht einem Anstieg um 29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal und dem 30. aufeinanderfolgenden Quartal mit höheren Zahlungseingängen im Jahresvergleich. In den ersten neun Monaten 2026 summierten sich die Zahlungseingänge auf rund 30,1 Millionen australische Dollar. Dabei handelt es sich um vereinnahmte Kundenzahlungen und nicht um den nach Rechnungslegungsstandards ausgewiesenen Umsatz.

Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung des operativen Cashflows. Im dritten Quartal erzielte De.mem einen positiven Mittelzufluss von 842.000 australischen Dollar und damit den höchsten operativen Quartals-Cashflow seiner Unternehmensgeschichte. Es war zugleich das dritte Quartal in Folge mit einem positiven operativen Cashflow. In den ersten neun Monaten 2026 summierte sich dieser auf rund 1,77 Millionen australische Dollar. Zum 30. September verfügte das Unternehmen über liquide Mittel von rund 4,8 Millionen australischen Dollar. Die Zahlen zeigen eine verbesserte operative Liquiditätsentwicklung, auch wenn daraus nicht automatisch auf einen bilanziellen Nettogewinn geschlossen werden kann.

Westaustralien gewinnt für De.mem an Bedeutung

Ein wichtiger Bestandteil des Geschäfts ist inzwischen Western Australia. Die dortigen Gesellschaften steuerten im Septemberquartal rund 47 Prozent der gesamten Konzernzahlungseingänge bei. De.mem beliefert in der Region unter anderem Kunden aus dem Bergbau und der Industrie mit Wasseraufbereitungstechnik, Pumpen und Spezialchemikalien. Mit der Ende 2025 abgeschlossenen Übernahme von Core Chemicals hat das Unternehmen sein Angebot zusätzlich erweitert. Im Septemberquartal meldete De.mem außerdem eine neue Rahmenvereinbarung zur Lieferung von Spezialchemikalien an einen australischen Bergbaukunden. Das geschätzte Vertragsvolumen beträgt rund 800.000 australische Dollar über zwölf Monate. Da die Vereinbarung kündbar ist, handelt es sich nicht um einen vollständig garantierten Umsatz. Zusätzlich erhielt das Unternehmen einen Auftrag für Wasseraufbereitungsausrüstung im Wert von rund 350.000 australischen Dollar, dessen Auslieferung für 2027 vorgesehen ist. Beide Abschlüsse zeigen, wie De.mem einmalige Anlagenaufträge mit regelmäßig benötigten Industrieprodukten kombiniert.

Fazit: Unterschiedliche Strategien in einem wachsenden Technologiemarkt

Die jüngsten Entwicklungen bei Xylem und De.mem verdeutlichen zwei unterschiedliche Ansätze innerhalb der internationalen Wassertechnologiebranche. Während Xylem seine Konzernstruktur neu ordnen und das Portfolio stärker auf ausgewählte Geschäftsfelder konzentrieren will, baut De.mem seine operative Präsenz und sein Angebot an wiederkehrenden Dienstleistungen aus. Eine direkte geschäftliche Verbindung zwischen beiden Unternehmen wurde nicht bekannt gegeben. Der Vergleich zeigt vielmehr, dass neben neuen Technologien auch die wirtschaftliche Qualität langfristiger Kundenbeziehungen eine wichtige Rolle spielt. Mit steigenden Zahlungseingängen, einem verbesserten operativen Cashflow und einer breiten Präsenz im australischen Industriemarkt verfügt De.mem Limited (ISIN: AU000000DEM4) über eine operative Grundlage, um sein Wasseraufbereitungsgeschäft weiterzuentwickeln.

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De.mem

ISIN: AU000000DEM4

https://www.demembranes.com

Land: Australien

Quellen:

Xylem - Quartalszahlen und Konzernumbau, 27.10.2026

https://www.xylem.com/en-rs/resources/press-releases/xylem-reports-third-quarter-2026-results-and-announces-strategic-actions-to-accelerate-growth

De.mem - Quartalsbericht September 2026, 12.10.2026

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03147002-6A1348666

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Enthaltene Werte: US98419M1009,AU000000DEM4