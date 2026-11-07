© Foto: wO-KI erstellt ChatGPTEine Dividendenrendite von rund acht Prozent, steigende Umsätze und eine prall gefüllte Kasse: Der griechische Einzelhändler Jumbo lockt mit außergewöhnlich hohen Ausschüttungen. Bereits am 16. November steht der nächste Ex-Dividenden-Tag an. Doch wie nachhaltig sind die großzügigen Zahlungen?
Enthaltene Werte: FR0000120172,US1890541097,GRS282183003,FR0010405XXX,US3765491010,GRI99201AXXX,GRI99117AXXX,NL0011794037,US18539C2044,GRI99159AXXXDen vollständigen Artikel lesen
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