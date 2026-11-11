Essen - Das starke Abschneiden im Handel mit Energie hat sich bei RWE im dritten Quartal fortgesetzt und wird den Energiekonzern auch auf Jahressicht insgesamt anschieben. Die Ergebnisse 2026 dürften sich im oberen Bereich der genannten Bandbreiten bewegen, teilte der Dax-Konzern am Mittwoch in Essen mit. Die Aktie legte zu. Am Vormittag betrug das Plus fast ein Prozent. Seit Jahresbeginn hat die Aktie schon knapp 30 Prozent zugelegt. Jefferies-Analyst ...

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