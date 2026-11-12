Mitteilung der Multitude AG: Multitude AG veröffentlicht Ergebnisse für die ersten neun Monate 2026: Kreditportfolio übersteigt 1 Mrd. EUR bei weiter verbesserter Forderungsqualität - Umsatzerlöse stiegen auf 197,1 Mio. EUR - Nettoforderungen aus Krediten und Investitionen wuchsen auf 1.031,2 Mio. EUR- Provisions- und Gebühreneinnahmen erreichten 24,5 Mio. EUR und machen 12,4 % der Umsatzerlöse aus - Wertminderungen auf Kundenforderungen gingen im Jahresvergleich um 16,8 % auf 51,2 Mio. EUR zurück und spiegeln die fortgesetzte Verbesserung der Portfolioqualität wider - Nettogewinnprognose 2026 sowie Wachstumsausblick für 2027 und 2028 bestätigt Die Multitude AG, ein börsennotiertes europäisches FinTech-Unternehmen, das digitale Kredit- und Online-Banking-Dienstleistungen für Verbraucher, kleine und mittlere Unternehmen sowie institutionelle Kunden anbietet ("Multitude", "Unternehmen" oder "Gruppe"), hat heute seine Ergebnisse für die am 30. September 2026 endenden ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2026 veröffentlicht. Ergebnisse der Multitude Group Die Umsatzerlöse der Gruppe stiegen leicht auf 197,1 Mio. EUR (9M 2025: 195,9 Mio. EUR). Die Zinserträge gingen auf 172,7 Mio. EUR zurück (9M 2025: 186,6 Mio. EUR). Grund für diesen Rückgang sind Änderungen im Produktangebot und in der Portfoliozusammensetzung. Die Gruppe priorisierte weiterhin nachhaltiges, profitables Wachstum und Bilanzqualität. Der Zinsertragsrückgang ...

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