Der Bund beseitigt die letzten Zweifel an der Übernahme der Commerzbank durch die UniCredit und gibt grünes Licht. Das bestimmende Thema ist allerdings der IPO von Anthropic. Hebt er die Stimmung und wer profitiert?107 Milliarden $ Anthropic sprengt Rekorde - diese Aktien profitieren Der größte Börsengang aller Zeiten stellt selbst SpaceX in den Schatten: Der ChatGPT-Rivale Anthropic startet mit einer Bewertung von rund 1,5 Billionen US-Dollar an der Nasdaq. Für einige bereits börsennotierte Technologiekonzerne könnte der IPO zum Milliardengeschäft werden. Der Entwickler des KI-Modells Claude hat den Ausgabepreis auf 83 US-Dollar je Aktie festgelegt. Damit liegt er deutlich über der …

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