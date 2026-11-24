The following instruments on XETRA do have their first trading 24.11.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 24.11.2026
Aktien
1 SE0015811377 Edyoutec AB
2 SE0026821373 Miris Holding AB
3 US9488491047 Weis Markets Inc.
4 SE0031088976 Aino Health AB EM.11/26
5 US00912N4034 Air Industries Group
Anleihen/ETF
1 XS3573008607 American Medical Systems Europe B.V.
2 XS3573009167 American Medical Systems Europe B.V.
3 XS3577499059 American Medical Systems Europe B.V.
4 XS3573008862 American Medical Systems Europe B.V.
5 XS3577568986 Uruguay, Republik
6 XS3573007385 American Medical Systems Europe B.V.
7 XS3567713030 Auckland, Council
8 AU3CB0342384 Ausgrid Finance Pty Ltd.
9 US101137BB24 Boston Scientific Corp.
10 US101137BC07 Boston Scientific Corp.
11 US101137BD89 Boston Scientific Corp.
12 DE000DP9BA05 DZ BANK AG
13 DE000DP9BA13 DZ BANK AG
14 DE000DP9BA21 DZ BANK AG
15 DE000DP9BA39 DZ BANK AG
16 ES0000012S48 Spanien, Königreich
17 XS3573009670 American Medical Systems Europe B.V.
18 US101137BE62 Boston Scientific Corp.
19 XS3528389185 NE Property B.V.
20 XS3579992515 Teollisuuden Voima Oyj
21 LU3439209381 DNCA Invest Strategic Resources UCITS ETF
22 IE000CP9R7Y0 Fidelity Euro Ultra Short Duration Bond UCITS ETF
23 LU2997383612 Ossiam Serenity USD UCITS ETF
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 24.11.2026
Aktien
1 SE0015811377 Edyoutec AB
2 SE0026821373 Miris Holding AB
3 US9488491047 Weis Markets Inc.
4 SE0031088976 Aino Health AB EM.11/26
5 US00912N4034 Air Industries Group
Anleihen/ETF
1 XS3573008607 American Medical Systems Europe B.V.
2 XS3573009167 American Medical Systems Europe B.V.
3 XS3577499059 American Medical Systems Europe B.V.
4 XS3573008862 American Medical Systems Europe B.V.
5 XS3577568986 Uruguay, Republik
6 XS3573007385 American Medical Systems Europe B.V.
7 XS3567713030 Auckland, Council
8 AU3CB0342384 Ausgrid Finance Pty Ltd.
9 US101137BB24 Boston Scientific Corp.
10 US101137BC07 Boston Scientific Corp.
11 US101137BD89 Boston Scientific Corp.
12 DE000DP9BA05 DZ BANK AG
13 DE000DP9BA13 DZ BANK AG
14 DE000DP9BA21 DZ BANK AG
15 DE000DP9BA39 DZ BANK AG
16 ES0000012S48 Spanien, Königreich
17 XS3573009670 American Medical Systems Europe B.V.
18 US101137BE62 Boston Scientific Corp.
19 XS3528389185 NE Property B.V.
20 XS3579992515 Teollisuuden Voima Oyj
21 LU3439209381 DNCA Invest Strategic Resources UCITS ETF
22 IE000CP9R7Y0 Fidelity Euro Ultra Short Duration Bond UCITS ETF
23 LU2997383612 Ossiam Serenity USD UCITS ETF
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