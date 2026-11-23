The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.11.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.11.2026
ISIN Name
SE0025197619 LOGISTRI FASTIGHETS A AB
SE0026821373 MIRIS HOLDING AB O.N.
DE000HLB3779 LB.HESS.THR.CARRARA11T/19
XS1548533329 MUNICIPALITY FIN.17/26MTN
DE000SLB5771 LDSBK.SAAR IHS S.577
DE000A1RQEA8 HESSEN SCHA.21/26
IT0003828271 RECORDATI SPA EO -,125
SE0029530138 MOVEBYBIKE EUROPE AB
SE0015811377 EDYOUTEC AB
SE0005962206 PEPTONIC MEDICAL
DE000LB122F6 LBBW STUFENZINS 18/26
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.11.2026
ISIN Name
SE0025197619 LOGISTRI FASTIGHETS A AB
SE0026821373 MIRIS HOLDING AB O.N.
DE000HLB3779 LB.HESS.THR.CARRARA11T/19
XS1548533329 MUNICIPALITY FIN.17/26MTN
DE000SLB5771 LDSBK.SAAR IHS S.577
DE000A1RQEA8 HESSEN SCHA.21/26
IT0003828271 RECORDATI SPA EO -,125
SE0029530138 MOVEBYBIKE EUROPE AB
SE0015811377 EDYOUTEC AB
SE0005962206 PEPTONIC MEDICAL
DE000LB122F6 LBBW STUFENZINS 18/26
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