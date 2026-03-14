Der Schnellladeanbieter Fastned hat erfolgreich eine weitere Anleihe bei Privatanlegern in Belgien und den Niederlanden platziert. Dabei konnte das Unternehmen 32,4 Millionen Euro einnehmen, die in den weiteren Ausbau des Ladenetzes fließen sollen. Fastned sieht in den Unternehmensanleihen für Privatanleger ein wichtiges Finanzierungsinstrument, um die Expansion schnell und günstig voranzutreiben. Allein in den vergangenen beiden Jahren hatte Fastned ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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