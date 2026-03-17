Donald Trumps jüngste Drohungen gegenüber der NATO, wenn sie ihm beim selbst verursachten Schlamassel im Iran nicht helfen, zeigen erneut, wie riskant Europas Abhängigkeit von den USA und China ist. Europa muss endlich konsequent in seine eigene Handlungsfähigkeit investieren - bei Rohstoffen, in der Digitalwirtschaft, in der Verteidigung und vielem mehr. Ein wichtiges Signal kommt jetzt aus Spanien. Madrid stellt über 400 Mio. EUR für kritische Rohstoffe bereit und macht damit klar, dass wirtschaftliche und militärische Souveränität bei der Rohstoffbasis beginnt. Mit dem Handeln Europas entstehen auch Investmentchancen. Können Hensoldt, SAP und Avrupa Minerals davon profitieren?Den vollständigen Artikel lesen ...
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