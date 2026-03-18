Zürich - Das Zürcher Traditionsunternehmen Orell Füssli hat 2025 klar mehr umgesetzt. Gleichzeitig stieg die Profitabilität deutlich. Die Ziele bis 2028 wurden bestätigt. Der Umsatz stieg 2025 um 8,0 Prozent auf 272,8 Millionen Franken, wie die Industrie- und Handelsgruppe am Mittwoch mitteilte. Damit schnitt das Unternehmen klar über dem eigenen Zielband von 4 bis 6 Prozent ab. Das Betriebsergebnis (EBIT bereinigt) lag bei 29,8 Millionen Franken ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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