Wie in der Natur mit den vier Jahreszeiten ist auch die Börse zyklisch. Manche Unternehmen kommen gerade erst in den Sommer und steigen von Allzeithoch zu Allzeithoch, während andere den Herbst mit anhaltenden, teils crashartigen Kursrücksetzern durchschreiten und wiederum andere sich sinnbildlich im Winter befinden und gerade den Boden für neues Wachstum im kommenden Frühling bilden. Entsprechend jeder Phase lohnt die Börse immer und es liegt im Auge des Investors, wie dieser die Unternehmenslage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Finanzinvestor