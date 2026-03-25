Vaudoise Assurances / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Mot-clé supplémentaire
Lausanne, 25. März 2026 - Die Vaudoise-Gruppe verzeichnet 2025 ein rekordhohes Ergebnis von CHF 156,3 Millionen. Im Vergleich zum angepassten Jahresergebnis 2024 ist es um 16,7 % gestiegen. Das Nichtlebengeschäft trägt CHF 126,2 Millionen zu diesem Ergebnis bei (2024: CHF 89,9 Millionen nach Restatement) und das Lebengeschäft CHF 21,9 Millionen (2024: CHF 30,0 Millionen nach Restatement). Das sonstige Geschäft ausserhalb der Versicherungstätigkeit trägt CHF 8,2 Millionen bei, gegenüber CHF 14,1 Millionen im Jahr 2024. Unser Eigenkapital überschreitet erstmals CHF 2,6 Milliarden. Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung vorschlagen, die Dividende der Namenaktien B der Vaudoise Versicherungen Holding AG um CHF 3.- auf CHF 27.- und die Dividende der Namenaktien A um CHF 0.05 auf CHF 0.40 zu erhöhen. Die Vaudoise Allgemeine wird im Zeitraum 2026-2027 CHF 40 Millionen an ihre Versicherten weitergeben.
«Das Geschäftsjahr 2025 ist ein Meilenstein für unser Unternehmen. Unser solides Ergebnis ist die Bestätigung dafür, dass unsere Strategie greift, und ermöglicht es uns, die Treue unserer Kundinnen und Kunden zu belohnen, die Attraktivität für unsere Aktionäre zu steigern und die Transformation unserer Gruppe zuversichtlich fortzusetzen. Durch die angekündigte Übernahme der Procimmo Group AG kann die Vaudoise ihre Diversifikationsstrategie weiterentwickeln und wird zu einem wichtigen Akteur im Bereich der Immobilien-Vermögensverwaltung für Dritte.»
Eigenkapital und Bilanz
Pressemitteilung zum Jahresergebnis
Geschäftsbericht 2025 (PDF)
Geschäftsbericht 2025 online
* Anträge des Verwaltungsrats
1 Siehe Erklärung unter «Änderung der Rechnungslegung»
Kontakt für Medienschaffende:
Die Gruppe Vaudoise Versicherungen
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Vaudoise Assurances
|Place de Milan
|1001 Lausanne
|Schweiz
|Telefon:
|0216188080
|E-Mail:
|info@vaudoise.ch
|Internet:
|www.vaudoise.ch
|ISIN:
|CH0021545667
|Valorennummer:
|2154566
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2295634
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|/ EQS News-Service
2295634 25.03.2026 CET/CEST