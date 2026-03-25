Glattbrugg - Die im Airline-Catering tätige Gategroup hat den Umsatz im vergangenen Geschäftsjahr leicht gesteigert. Auch operativ lief es besser, Gewinnzahlen fehlen allerdings noch. Die Gruppe prüft zudem neue Wachstumsmöglichkeiten. Die Gruppe steigerte den Umsatz 2025 laut einer Mitteilung vom Mittwoch um 2,6 Prozent auf 5,61 Milliarden Euro. Die Berichtswährung wurde von Franken zu Euro geändert. Das Betriebsergebnis (EBITDA) stieg um 13,9 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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