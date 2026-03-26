Zürich - Am 26. März hat die Orell Füssli Thalia AG im Einkaufszentrum St. Jakob-Park in Basel einen weiteren Standort eröffnet. Die neue Buchhandlung ergänzt die bestehenden Standorte in der Innenstadt sowie im Bahnhof SBB Basel. Durch die Nähe zu Einkaufsmöglichkeiten, Freizeitangeboten und dem Stadion St. Jakob-Park spricht sie neue Zielgruppen an und bietet gleichzeitig Stammkundinnen und Stammkunden eine zusätzliche Anlaufstelle. Auf einer Fläche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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