Interlaken - Die Jungfraubahn-Gruppe hat 2025 mehr umgesetzt. Trotz einer etwas geringeren Profitabilität fiel auch der Reingewinn höher aus, und die Aktionärinnen und Aktionäre können sich über eine höhere Dividende freuen. Der Iran-Krieg trübt nun aber die Aussichten. Der Betriebsertrag kletterte im vergangenen Jahr um 3,7 Prozent auf 305,7 Millionen Franken, wie das Tourismusunternehmen am Dienstag mitteilte. Der Ertrag aus dem Betrieb der diversen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab