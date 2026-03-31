Interlaken - Die Jungfraubahn-Gruppe blickt auf ein starkes Jahr 2025 mit Gästerekord und höherem Gewinn zurück. In den ersten Monaten des laufenden Jahres 2026 hat nun aber der Iran-Krieg bereits deutlich Spuren hinterlassen und den Ausblick erheblich getrübt. «Wir haben ein sehr erfolgreiches Jahr hinter uns», sagte CEO Oliver Hammel am Dienstag bei der Präsentation der Jahreszahlen. Insgesamt transportierte die Gruppe mit 3,9 Millionen so viele ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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