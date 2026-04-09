Der Waffenstillstand im Nahen Osten zwischen den angreifenden Staaten USA und Israel mit dem Iran sorgte am gestrigen Handelstag für große Erleichterung und für Kurssprünge bei den wichtigen Indizes wie Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq. Die seit Mitte Februar 2026 andauernde korrektive Phase an den Indizes und vielen Aktien könnte damit vorbei sein und die Kurse zu neuen Allzeithochs führen. Welche Aktien jetzt interessant sind und ein hohes Wachstumspotenzial aufzeigen, lesen Sie hier: Den vollständigen Artikel lesen ...
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