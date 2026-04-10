Der chinesische Batteriehersteller Sunwoda ist von Tesla offenbar zum fünften Lieferanten für Batteriezellen für die Traktionsbatterien seiner Elektroautos ausgewählt worden. Die Zellen werden angeblich bereits in Fahrzeugen verwendet, die in der Tesla-Fabrik im chinesischen Shanghai für den Export gebaut werden. Tesla hat seine Batteriezellen bislang bereits von CATL, Panasonic, LG Energy Solution und BYD bezogen. Soweit der Bericht des für gewöhnlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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