Mountain Alliance AG konkretisiert ihr erstes Investment im heiß gelaufenen Defence-Tech-Sektor - und setzt dabei auf einen echten Hochkaräter. Hinter der Beteiligung steckt die Destinus Group B.V., ein schnell wachsendes Unternehmen im Bereich moderner Waffensysteme. Für Anleger öffnet sich damit ein neues, hochdynamisches Spielfeld. Einstieg in einen Boom-Markt - Defence-Tech im Fokus Mit der Beteiligung an Destinus positioniert sich Mountain Alliance gezielt in einem der aktuell am stärksten wachsenden Technologiemärkte. Destinus entwickelt und produziert unter anderem Marschflugkörper, Drohnenlösungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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