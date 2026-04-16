Der Militärcoup der USA in Venezuela Anfang Januar 2026 und der nunmehr als sechs Wochen laufende Krieg gegen den Iran zielt offensichtlich auf das Abschneiden Chinas von der Ölversorgung ab, auch wenn vordergründig andere Hauptziele genannt werden. Da China ca. 40 % seiner Ölimporte durch die Straße von Hormus bezieht und allein 12 Prozentpunkte aus dem Iran stammen, ist die nun eingeführte Seeblockade der USA ein nächster Angriff auf die chinesische Energieversorgung. Ziel der USA ist es wohl, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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